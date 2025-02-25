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Украина не согласна сесть за стол переговоров – Рубио о резолюциях в ООН - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Украина не согласна сесть за стол переговоров – Рубио о резолюциях в ООН
Украина не согласна сесть за стол переговоров – Рубио о резолюциях в ООН - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Украина не согласна сесть за стол переговоров – Рубио о резолюциях в ООН
Госсекретарь США Марко Рубио акцентировал, что США пытаются "усадить" ООН за стол переговоров, а "враждебные" резолюции по отношению к любой из сторон не... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T10:08
2025-02-25T10:08
марк рубио
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио акцентировал, что США пытаются "усадить" ООН за стол переговоров, а "враждебные" резолюции по отношению к любой из сторон не способствуют решению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью американскому порталу Breitbart, пишет РИА Новости.24 февраля Генассамблея приняла антироссийскую резолюцию по Украине, США впервые высказались против. После этого представители Соединенных Штатов призвали отозвать этот проект, сообщила американский представитель во Всемирной Организации Дороти Ши. Они предложили свой проект документа, нейтральный по отношению к РФ, который был принят Советом безопасности ООН.В понедельник на Генеральной Ассамблее ООН США впервые воздержались от принятия внесенной Украиной антироссийской резолюции. Затем они воздержались от принятия своего проекта, измененного после правок Франции и Британии. А после этого документ был принят в Совбезе ООН в первоначальной редакции.Спустя всего несколько часов США внесли тот же проект резолюции, который они предлагали принять Генассамблее, в Совет Безопасности ООН. И там она без каких-либо поправок была одобрена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменили взгляды за 3 минуты: в МИД оценили голосование ООН по резолюцииСовбез ООН одобрил предложенную Америкой резолюцию по Украине без правокГенассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
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марк рубио, сша, оон, совет безопасности оон, генассамблея оон, политика, внешняя политика, украина, россия, в мире, переговоры
Украина не согласна сесть за стол переговоров – Рубио о резолюциях в ООН

Рубио раскритиковал враждебные резолюции в ООН по урегулированию на Украине

10:08 25.02.2025
 
© AP Photo Evelyn HocksteinГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo Evelyn Hockstein
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио акцентировал, что США пытаются "усадить" ООН за стол переговоров, а "враждебные" резолюции по отношению к любой из сторон не способствуют решению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью американскому порталу Breitbart, пишет РИА Новости.
24 февраля Генассамблея приняла антироссийскую резолюцию по Украине, США впервые высказались против. После этого представители Соединенных Штатов призвали отозвать этот проект, сообщила американский представитель во Всемирной Организации Дороти Ши. Они предложили свой проект документа, нейтральный по отношению к РФ, который был принят Советом безопасности ООН.

"Дональд Трамп хочет закончить эту войну. Мы не ощущали, что это способствовало (завершению конфликта — ред.), если честно, — иметь нечто в ООН, враждебное по отношению к любой из сторон. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина была не согласна и они хотели продвигать свою резолюцию", — заявил он.

В понедельник на Генеральной Ассамблее ООН США впервые воздержались от принятия внесенной Украиной антироссийской резолюции. Затем они воздержались от принятия своего проекта, измененного после правок Франции и Британии. А после этого документ был принят в Совбезе ООН в первоначальной редакции.
Спустя всего несколько часов США внесли тот же проект резолюции, который они предлагали принять Генассамблее, в Совет Безопасности ООН. И там она без каких-либо поправок была одобрена.
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