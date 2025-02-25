https://crimea.ria.ru/20250225/v-krymu-otsenili-proekt-zakona-o-samooborone-pri-proniknovenii-v-zhilische-1144431600.html

В Крыму оценили проект закона о самообороне при проникновении в жилище

В Крыму оценили проект закона о самообороне при проникновении в жилище - РИА Новости Крым, 25.02.2025

В Крыму оценили проект закона о самообороне при проникновении в жилище

Внесенный в Госдуму законопроект о самообороне при проникновении в жилище не решает проблем, накопившихся в правоприменительной практике, и имеет ряд... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T11:32

2025-02-25T11:32

2025-02-25T11:32

радио "спутник в крыму"

мнения

закон и право

общество

уголовный кодекс

россия

николай тищенко

самооборона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Внесенный в Госдуму законопроект о самообороне при проникновении в жилище не решает проблем, накопившихся в правоприменительной практике, и имеет ряд несовершенств. Но даже такой документ необходим как первый шаг для конкретизации прав гражданина на защиту себя, близких и имущества. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель экспертного совета Общественной палаты Крыма, адвокат Николай Тищенко.В Госдуму внесен доработанный законопроект, которым разрешается в случае незаконного проникновения в жилище защищать свою или чужую жизнь любым способом без риска понести уголовное наказание. Документ предполагает, что необходимая самооборона в таком случае не может быть превышена.Почему этот закон необходимДискуссии на эту тему ведутся не первое десятилетие, но до сих пор рассмотрение дел о самообороне очень спорный процесс, а решения выносятся, как правило, не в пользу того, кто оборонялся, говорит Тищенко. Это происходит из-за того, что федеральное законодательство в принципе "слишком универсально", считает юрист."Поэтому исполнительные органы, которые должны в точности исполнять то, что написано в законе, имеют право разъяснять это, какие-то исполнительные акты принимать, постановления правительства, приказы министерств и прочее", – сказал Тищенко.Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее указал на проблему нормативно-правовой гильотины, заявив, что "законы описаны слишком размыто и исполнительные органы не всегда правильно понимают их значение, выписывая исполнительные акты"."Из-за этого очень большая пропасть иногда возникает от той мысли, которую закладывал законодатель", – отметил адвокат.По словам Тищенко, конкретизировать положения основного закона страны могли бы нормативно-правовые акты, но до сих пор сделать этого не удается.Так, например, согласно статьи 45 Конституции РФ каждый гражданин страны вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. И есть статья 37 Уголовного кодекса РФ - "Необходимая оборона", которая реализует это конституционное право. При этом у обвинения и у защиты могут быть диаметральные точки зрения и весомые аргументы в их пользу, отметил юрист.Не помогло ситуации даже внесение в 2022 году Верховным судом РФ изменений в постановление Пленума ВС РФ, где разъяснялась необходимая оборона, сказал Тищенко."Потому что из разъяснений… тоже очень многое неясно и дается на откуп оценки тех субъектов права, которые работают в государственных органах и принимают решения… Грамотный юрист может обосновать логическую цепочку как в одну сторону, так и в противоположную", – пояснил Тищенко.Кроме того, я сталкивался на практике, когда некоторые правоприменители говорят: "Мне Верховный суд не указ – мне закон дает право самому, и я сам буду". Это единичные случаи, но это неприятно. Постановление Пленума Верховного суда обязательно для исполнения всеми судами", – добавил адвокат.При этом он отметил, что Верховный суд, который "зачастую восполняет собой пробелы в законодательстве", предпринял попытку разъяснить, как следует трактовать допустимую самооборону, после того, как президент поручил обобщить судебную практику. А до этого дал отрицательное заключение внесенному в Госдуму законопроекту на эту тему.Позже, в 2024 году, была еще одна попытка закрепить законодательно право граждан защищать свой дом от незаконного проникновения без ограничений используемых для этого методов, но документ отправил на доработку Кабмин.Учитывая сложность процесса совершенствования законодательства и то, что предыдущие инициативы были отклонены, новый, доработанный проект закона необходимо принять, уверен адвокат.Закон должен уважать право гражданина защититьсяНо одного этого документа, безусловно, недостаточно для того, чтобы право гражданина защищаться было реализовано на практике с учетом всех нюансов, считает адвокат.Прежде всего, потому, что доработанный законопроект опять-таки "носит очень общий характер" и "не решает проблем, накопившихся в правоприменительной практике относительно необходимой обороны", сказал Тищенко."Формулировка закона очень короткая… Это часть вторая к статье 37 УК, которая говорит, чем не является превышение пределов необходимой обороны. И у меня ощущение, что законодатель пытается защитить обороняющегося от перекосов правоохранительной системы, а не от того, кто будет нападать", – сказал Тищенко.Так, в документе по-прежнему говорится, что при самообороне жилища необходимо соблюдать некий баланс между характером нападения и способами, выбранными для обороны, чтобы не причинить больший вред, чем представляет собой посягательство, сказал Тищенко.Кроме того, законопроект касается очень узкой темы: когда проникают в жилище, добавил Тищенко. Но необходимая оборона может и должна применяться не только, если к тебе лезут в дом, считает адвокат."И возникает вопрос: что будет подразумеваться под жилищем в случае частного дома: сам дом или территория двора? А если на территорию двора, на часть земельного участка на обслуживание жилого дома нет ни права собственности, ни права аренды, но территория ограждена, – будут ли правоприменительные органы считать территорию двора жилищем или нет?" – задается вопросом юрист.Он также привел в пример бытовые истории, когда гости в жилище были приглашены хозяином, но потом стали для него угрозой.Помимо этого, адвокат подчеркивает, что отечественное законодательство должно уровнять шансы обвинения и защиты в правоприменительной практике.По мнению юриста, то, что документ не носит радикального характера, объясняется нежеланием законодателя "делать резкие движения", и это объяснимо."Потому что слишком революционные законодательные акты могут привести к очень неконтролируемым последствиям. Общество должно быть максимально спокойным. И вносить реактивно какие-то особенности ненужно. Поэтому такой маленький шажок, чтобы обеспечить как минимум безопасность у себя в жилище от людей, которых ты не приглашал – это нормально. Вопросы все равно возникнут, но и такие маленькие инициативы нужно поддерживать", – сказал Тищенко.При этом адвокат отметил, что не считает правильным изменять законодательство в России в части самообороны до той степени, которая имеет место, например, в США, где закреплено право гражданина владеть огнестрельным оружием для самозащиты."Думаю, к такой системе мы не должны стремиться. Мы совершенно другие ментально, не хочу даже сравнивать. Мы здесь на своей земле тысячелетия живем, никто сюда со всего мира не съезжался в поисках добычи. Там немножко другая история построения государства; и культура у них другая, и обычаи – все другое. У нас другой путь, доброе общество, и нам не нужно таких реактивных вещей", - сказал он. Тем не менее обычному человеку нужно дать возможность защититься от нападающих – "закон должен уважать это право гражданина", резюмировал адвокат.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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мнения, закон и право, общество, уголовный кодекс, россия, николай тищенко, самооборона