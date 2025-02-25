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Город молодых творцов: как посетить "Таврида.АРТ" в любой день
Город молодых творцов: как посетить "Таврида.АРТ" в любой день - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Город молодых творцов: как посетить "Таврида.АРТ" в любой день
Фестивальная площадка "Таврида.АРТ" и академия "Меганом" становятся доступными даже вне больших мероприятий. Как сообщает пресс-служба кластера, упрощенный... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T09:47
2025-02-25T09:47
2025-02-25T10:32
арт-кластер "таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Фестивальная площадка "Таврида.АРТ" и академия "Меганом" становятся доступными даже вне больших мероприятий. Как сообщает пресс-служба кластера, упрощенный доступ откроет система "Таврида.АРТ 365"."Провести время на "Тавриде" стало доступно не только для творческих деятелей, но также для всех жителей и гостей города Судак в Крыму. Попасть на площадки арт-кластера возможно в один клик — для этого нужно просто оформить цифровой пропуск на целый год", - рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе.После получения пропуска достаточно зарегистрировать свое посещение на сайте, чтобы в любой день отдохнуть, поработать или вдохновиться творческой атмосферой. На территории расположены пляж, кафе и ресторан, доступно участие в мероприятиях арт-кластера в качестве зрителей по предварительной регистрации за один день до события.Кроме того, гости могут воспользоваться библиотекой и спортзалом, арендовать аудитории, записать песню или видео на студии или поработать в коворкинге. Однодневное посещение возможно с детьми: для этого нужно указать их в своей заявке на посещение."Доступ к "Таврида.АРТ 365" требуется получить только один раз, и он будет действителен в течение всего года. Для этого необходимо зайти на сайт, заполнить заявку, дождаться ее рассмотрения в течение десяти рабочих дней и получить цифровой пропуск. Тем, кто успеет подать заявку в числе первой тысячи, достанется именной бейдж", - обещают в администрации кластера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный паркКогда откроется филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской областиНа "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков
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арт-кластер "таврида", таврида.арт, судак, крым, новости крыма, общество, отдых, отдых в крыму
Город молодых творцов: как посетить "Таврида.АРТ" в любой день
Фестивальная площадка "Таврида.АРТ" в Крыму становится доступной вне больших мероприятий
09:47 25.02.2025 (обновлено: 10:32 25.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Фестивальная площадка "Таврида.АРТ" и академия "Меганом" становятся доступными даже вне больших мероприятий. Как сообщает пресс-служба кластера, упрощенный доступ откроет система "Таврида.АРТ 365".
"Провести время на "Тавриде" стало доступно не только для творческих деятелей, но также для всех жителей и гостей города Судак в Крыму. Попасть на площадки арт-кластера возможно в один клик — для этого нужно просто оформить цифровой пропуск на целый год", - рассказали РИА Новости Крым
в пресс-службе.
После получения пропуска достаточно зарегистрировать свое посещение на сайте, чтобы в любой день отдохнуть, поработать или вдохновиться творческой атмосферой. На территории расположены пляж, кафе и ресторан, доступно участие в мероприятиях арт-кластера в качестве зрителей по предварительной регистрации за один день до события.
"Гости Города молодых творцов могут приехать и на несколько дней, и, разместившись в номерах жилых корпусов Академии "Меганом", устроить себе настоящий творческий отпуск. Это отличная возможность погрузиться в созидательную среду, наполниться вдохновением и, возможно, реализовать свои идеи или найти единомышленников", - предлагают в пресс-службе.
Кроме того, гости могут воспользоваться библиотекой и спортзалом, арендовать аудитории, записать песню или видео на студии или поработать в коворкинге. Однодневное посещение возможно с детьми: для этого нужно указать их в своей заявке на посещение.
"Доступ к "Таврида.АРТ 365" требуется получить только один раз, и он будет действителен в течение всего года. Для этого необходимо зайти на сайт, заполнить заявку, дождаться ее рассмотрения в течение десяти рабочих дней и получить цифровой пропуск. Тем, кто успеет подать заявку в числе первой тысячи, достанется именной бейдж", - обещают в администрации кластера.
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