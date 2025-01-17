Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк
В Крыму ученые разработали систему зеленых насаждений для арт-кластера "Таврида"
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"Зеленый фестиваль
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета (КФУ) сформировали систему зеленых насаждений для размещения на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида". Об этом сообщает пресс-служба университета.
"Ученые изучили особенности рельефа, почвы, климатические и гидрологические условия территории, и на основании комплексного анализа рекомендовали ассортимент декоративных древесно-кустарниковых и травянистых растений по озеленению, на который уже получен патент", - говорится в сообщении.
Проект разработали специалисты Ботанического сада КФУ и кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования разработали проект озеленения участка площадью 87 гектаров.
"Очень сложно создать парк на месте полупустыни, но мы постарались предложить решения, для того чтобы новое образовательное и рекреационное пространство для творческой молодежи стало еще одним "зеленым оазисом" Крыма", – цитирует пресс-служба директора Ботанического сада им. Н.В. Багрова Анну Репецкую.
Специалисты в ходе совещания презентовали технологические карты по созданию и эксплуатации системы зеленых насаждений.
В октябре прошлого года на территории арт-кластера "Таврида" прошел Зеленый фестиваль, каждый участник которого смог выбрать и высадить свое деревце на территории. За сезон 2024 года было высажено около 2,5 тысяч саженцев.
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