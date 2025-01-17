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Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк
Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк
Ученые Крымского федерального университета (КФУ) сформировали систему зеленых насаждений для размещения на территории Академии творческих индустрий "Меганом"... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T21:40
2025-01-17T21:40
арт-кластер "таврида"
природа
крым
новости крыма
кфу (крымский федеральный университет)
анна репецкая
академия творческих индустрий "меганом"
ботанический сад имени багрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета (КФУ) сформировали систему зеленых насаждений для размещения на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида". Об этом сообщает пресс-служба университета.Проект разработали специалисты Ботанического сада КФУ и кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования разработали проект озеленения участка площадью 87 гектаров.Специалисты в ходе совещания презентовали технологические карты по созданию и эксплуатации системы зеленых насаждений.В октябре прошлого года на территории арт-кластера "Таврида" прошел Зеленый фестиваль, каждый участник которого смог выбрать и высадить свое деревце на территории. За сезон 2024 года было высажено около 2,5 тысяч саженцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроется филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской областиКлава Кока и Чайф на Зеленом фестивале в Крыму с Тавридой-арт: программаПобедители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей
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РИА Новости Крым
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арт-кластер "таврида", природа, крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), анна репецкая, академия творческих индустрий "меганом", ботанический сад имени багрова
Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк

В Крыму ученые разработали систему зеленых насаждений для арт-кластера "Таврида"

21:40 17.01.2025
 
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"Зеленый фестиваль
Зеленый фестиваль
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета (КФУ) сформировали систему зеленых насаждений для размещения на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида". Об этом сообщает пресс-служба университета.
"Ученые изучили особенности рельефа, почвы, климатические и гидрологические условия территории, и на основании комплексного анализа рекомендовали ассортимент декоративных древесно-кустарниковых и травянистых растений по озеленению, на который уже получен патент", - говорится в сообщении.
Проект разработали специалисты Ботанического сада КФУ и кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования разработали проект озеленения участка площадью 87 гектаров.
"Очень сложно создать парк на месте полупустыни, но мы постарались предложить решения, для того чтобы новое образовательное и рекреационное пространство для творческой молодежи стало еще одним "зеленым оазисом" Крыма", – цитирует пресс-служба директора Ботанического сада им. Н.В. Багрова Анну Репецкую.
Специалисты в ходе совещания презентовали технологические карты по созданию и эксплуатации системы зеленых насаждений.
В октябре прошлого года на территории арт-кластера "Таврида" прошел Зеленый фестиваль, каждый участник которого смог выбрать и высадить свое деревце на территории. За сезон 2024 года было высажено около 2,5 тысяч саженцев.
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Арт-кластер "Таврида"ПриродаКрымНовости КрымаКФУ (Крымский федеральный университет)Анна РепецкаяАкадемия творческих индустрий "Меганом"Ботанический сад имени Багрова
 
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