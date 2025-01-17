https://crimea.ria.ru/20250117/oazis-v-polupustyne-v-art-klastere-tavrida-budet-landshaftnyy-park-1143448884.html

Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк

Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) сформировали систему зеленых насаждений для размещения на территории Академии творческих индустрий "Меганом"... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T21:40

2025-01-17T21:40

2025-01-17T21:40

арт-кластер "таврида"

природа

крым

новости крыма

кфу (крымский федеральный университет)

анна репецкая

академия творческих индустрий "меганом"

ботанический сад имени багрова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета (КФУ) сформировали систему зеленых насаждений для размещения на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида". Об этом сообщает пресс-служба университета.Проект разработали специалисты Ботанического сада КФУ и кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования разработали проект озеленения участка площадью 87 гектаров.Специалисты в ходе совещания презентовали технологические карты по созданию и эксплуатации системы зеленых насаждений.В октябре прошлого года на территории арт-кластера "Таврида" прошел Зеленый фестиваль, каждый участник которого смог выбрать и высадить свое деревце на территории. За сезон 2024 года было высажено около 2,5 тысяч саженцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроется филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской областиКлава Кока и Чайф на Зеленом фестивале в Крыму с Тавридой-арт: программаПобедители конкурса грантов на "Таврида. АРТ" получат более 15 млн рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арт-кластер "таврида", природа, крым, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), анна репецкая, академия творческих индустрий "меганом", ботанический сад имени багрова