https://crimea.ria.ru/20241230/kogda-otkroetsya-filial-art-klastera-tavrida-v-khersonskoy-oblasti-1143016225.html

Когда откроется филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области

Когда откроется филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Когда откроется филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области

Филиал арт-кластера "Таврида", который строят в селе Счастливцево Херсонской области, планируют запустить к лету 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T10:03

2024-12-30T10:03

2024-12-30T10:03

херсонская область

новые регионы россии

сергей кириенко

владимир сальдо

арт-кластер "таврида"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Филиал арт-кластера "Таврида", который строят в селе Счастливцево Херсонской области, планируют запустить к лету 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимира Сальдо после осмотра строительства объекта совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.По его словам, домики для участников смен и техническая зона уже готовы. Сейчас идет строительство творческих мастерских и дополнительного жилого корпуса, а параллельно – благоустройство территории арт-кластера. На строительной площадке работают триста рабочих и два десятка спецмашин.Сальдо выразил уверенность, что запуск филиала арт-кластера "Таврида" в Херсонской области повысит привлекательность региона для молодежи."Более того, он наглядно продемонстрирует привлекательность молодежной политики всей России", – заключил Сальдо.Создание творческого пространства для херсонской молодежи в селе Счастливцево начали в феврале 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергия молодости и красоты: как проходит "Таврида. АРТ" в КрымуЧернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, сергей кириенко, владимир сальдо, арт-кластер "таврида", новости