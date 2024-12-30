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Когда откроется филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Когда откроется филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области
Когда откроется филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Когда откроется филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области
Филиал арт-кластера "Таврида", который строят в селе Счастливцево Херсонской области, планируют запустить к лету 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T10:03
2024-12-30T10:03
херсонская область
новые регионы россии
сергей кириенко
владимир сальдо
арт-кластер "таврида"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Филиал арт-кластера "Таврида", который строят в селе Счастливцево Херсонской области, планируют запустить к лету 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимира Сальдо после осмотра строительства объекта совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.По его словам, домики для участников смен и техническая зона уже готовы. Сейчас идет строительство творческих мастерских и дополнительного жилого корпуса, а параллельно – благоустройство территории арт-кластера. На строительной площадке работают триста рабочих и два десятка спецмашин.Сальдо выразил уверенность, что запуск филиала арт-кластера "Таврида" в Херсонской области повысит привлекательность региона для молодежи."Более того, он наглядно продемонстрирует привлекательность молодежной политики всей России", – заключил Сальдо.Создание творческого пространства для херсонской молодежи в селе Счастливцево начали в феврале 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергия молодости и красоты: как проходит "Таврида. АРТ" в КрымуЧернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежиДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России
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херсонская область, новые регионы россии, сергей кириенко, владимир сальдо, арт-кластер "таврида", новости
Когда откроется филиал арт-кластера "Таврида" в Херсонской области

В Херсонской области филиал арт-кластера "Таврида" откроют к лету 2025 – Сальдо

10:03 30.12.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСтроительство филиала арт-кластера "Таврида" в Херсонской области
Строительство филиала арт-кластера Таврида в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Филиал арт-кластера "Таврида", который строят в селе Счастливцево Херсонской области, планируют запустить к лету 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимира Сальдо после осмотра строительства объекта совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
"Сергей Владиленович лично осмотрел территорию кластера и дал твердое поручение – выполнить все работы в срок. Поставленную задачу обязательно выполним… Первую образовательную смену в "Тавриде" планируем запустить во втором квартале 2025 года", – сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, домики для участников смен и техническая зона уже готовы. Сейчас идет строительство творческих мастерских и дополнительного жилого корпуса, а параллельно – благоустройство территории арт-кластера. На строительной площадке работают триста рабочих и два десятка спецмашин.
Сальдо выразил уверенность, что запуск филиала арт-кластера "Таврида" в Херсонской области повысит привлекательность региона для молодежи.
"Более того, он наглядно продемонстрирует привлекательность молодежной политики всей России", – заключил Сальдо.
Создание творческого пространства для херсонской молодежи в селе Счастливцево начали в феврале 2024 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииСергей КириенкоВладимир СальдоАрт-кластер "Таврида"Новости
 
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