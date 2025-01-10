https://crimea.ria.ru/20250110/na-tamani-k-korme-tankera-s-mazutom-vedut-avtomobilnuyu-dorogu-po-plyazhu-1143239648.html
На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу
На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу - РИА Новости Крым, 10.01.2025
На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу
В Краснодарском крае прокладывают дорогу к кормовой части танкера "Волгонефть 239", которую прибило к берегу в районе Тамани. Это необходимо для организации... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T18:40
2025-01-10T18:40
2025-01-10T18:40
тамань
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143239779_0:0:838:472_1920x0_80_0_0_680abdd9b155d36393d50f9df8f2fe8a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае прокладывают дорогу к кормовой части танкера "Волгонефть 239", которую прибило к берегу в районе Тамани. Это необходимо для организации работ по откачке мазута с берега, сообщает оперштаб Кубани.На месте строительства работает тяжелый гусеничный экскаватор, материалы для отсыпки дороги непрерывно подвозят самосвалы. Работы будут идти круглосуточно, утверждается в сообщении.Параллельно ведется работа по локализации загрязнения со стороны моря. Вокруг образовавшегося пятна нефтепродуктов устанавливают боны, после чего с поверхности воды мазут будут собирать биосорбентами.10 января была обнаружена утечка нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239". Площадь образовавшегося нефтяного пятна превысила два километра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143239779_18:0:647:472_1920x0_80_0_0_b49f96c6b0452b426482601d9cb19309.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамань, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости
На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу
К корме танкера "Волгонефть 239" на Тамани ведут автомобильную дорогу