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На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу
На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу - РИА Новости Крым, 10.01.2025
На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу
В Краснодарском крае прокладывают дорогу к кормовой части танкера "Волгонефть 239", которую прибило к берегу в районе Тамани. Это необходимо для организации... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T18:40
2025-01-10T18:40
тамань
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае прокладывают дорогу к кормовой части танкера "Волгонефть 239", которую прибило к берегу в районе Тамани. Это необходимо для организации работ по откачке мазута с берега, сообщает оперштаб Кубани.На месте строительства работает тяжелый гусеничный экскаватор, материалы для отсыпки дороги непрерывно подвозят самосвалы. Работы будут идти круглосуточно, утверждается в сообщении.Параллельно ведется работа по локализации загрязнения со стороны моря. Вокруг образовавшегося пятна нефтепродуктов устанавливают боны, после чего с поверхности воды мазут будут собирать биосорбентами.10 января была обнаружена утечка нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239". Площадь образовавшегося нефтяного пятна превысила два километра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
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РИА Новости Крым
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96
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тамань, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости
На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу

К корме танкера "Волгонефть 239" на Тамани ведут автомобильную дорогу

18:40 10.01.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайК кормовой части "Волгонефть 239" прокладывают дорогу
К кормовой части Волгонефть 239 прокладывают дорогу
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае прокладывают дорогу к кормовой части танкера "Волгонефть 239", которую прибило к берегу в районе Тамани. Это необходимо для организации работ по откачке мазута с берега, сообщает оперштаб Кубани.

"Это нужно, чтобы организовать работы с берега. В первую очередь, по уборке нефтепродуктов, вытекающих из судна", - говорится в сообщении.

На месте строительства работает тяжелый гусеничный экскаватор, материалы для отсыпки дороги непрерывно подвозят самосвалы. Работы будут идти круглосуточно, утверждается в сообщении.
Параллельно ведется работа по локализации загрязнения со стороны моря. Вокруг образовавшегося пятна нефтепродуктов устанавливают боны, после чего с поверхности воды мазут будут собирать биосорбентами.
10 января была обнаружена утечка нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239". Площадь образовавшегося нефтяного пятна превысила два километра.
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ТаманьРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовости
 
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