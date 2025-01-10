https://crimea.ria.ru/20250110/na-tamani-k-korme-tankera-s-mazutom-vedut-avtomobilnuyu-dorogu-po-plyazhu-1143239648.html

На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу

На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу - РИА Новости Крым, 10.01.2025

На Тамани к корме танкера с мазутом ведут автомобильную дорогу по пляжу

В Краснодарском крае прокладывают дорогу к кормовой части танкера "Волгонефть 239", которую прибило к берегу в районе Тамани. Это необходимо для организации... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T18:40

2025-01-10T18:40

2025-01-10T18:40

тамань

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае прокладывают дорогу к кормовой части танкера "Волгонефть 239", которую прибило к берегу в районе Тамани. Это необходимо для организации работ по откачке мазута с берега, сообщает оперштаб Кубани.На месте строительства работает тяжелый гусеничный экскаватор, материалы для отсыпки дороги непрерывно подвозят самосвалы. Работы будут идти круглосуточно, утверждается в сообщении.Параллельно ведется работа по локализации загрязнения со стороны моря. Вокруг образовавшегося пятна нефтепродуктов устанавливают боны, после чего с поверхности воды мазут будут собирать биосорбентами.10 января была обнаружена утечка нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239". Площадь образовавшегося нефтяного пятна превысила два километра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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