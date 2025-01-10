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Зима возвращается: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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Зима возвращается: погода в Крыму на выходных
Зима возвращается: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Зима возвращается: погода в Крыму на выходных
В Крыму на выходных природа начнет возвращать погоду в многолетние рамки, положенные для января: на полуострове резко похолодает и дожди со снегом обещают... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T18:44
2025-01-10T18:44
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных природа начнет возвращать погоду в многолетние рамки, положенные для января: на полуострове резко похолодает и дожди со снегом обещают пройти не только в горах, но и в степях, и на побережье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По словам Тишковца, в Крыму в первую декаду января под влиянием западного крыла азиатского антициклона наблюдалась "чрезвычайная аномалия тепла": средняя температура воздуха на полуострове была на 5 градусов выше январской нормы. Это, в частности, привело к тому, что Симферополь встретил Рождество 7 января при +17,7 градусов, то есть с апрельскими показателями, заметил эксперт.Но к концу текущей недели все изменится, считает Тишковец.По его словам, в ночь на субботу, 11 января, погода еще будет достаточно спокойной, хотя облачность уже начнет увеличиваться, а температура понижаться – до +6… +11.В дневные же часы на полуостров прорвется холодная фронтальная система, которая принесет с собой ливни – в горах они пройдут вперемешку с мокрым снегом. Температура при этом начнет понижаться так, что ночью будет теплее, чем днем.В воскресенье он обещает Крыму еще более "сложную погоду" из-за проникновения вдоль холодного фронта и в тыловую часть атлантического циклона более холодного воздуха полярного происхождения.Он напомнил, что, согласно многолетним наблюдениям, нормой для Крыма в эти дни января является +4 градуса днем.Ранее, в канун новогодних праздников, Тишковец прогнозировал, что весь январь 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы.О том, что в Крыму на выходных выпадет снег на днях предупреждала также начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекорды
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Зима возвращается: погода в Крыму на выходных

В Крыму на выходных сильно похолодает и пройдут дожди с мокрым снегом – Фобос

18:44 10.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных природа начнет возвращать погоду в многолетние рамки, положенные для января: на полуострове резко похолодает и дожди со снегом обещают пройти не только в горах, но и в степях, и на побережье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, в Крыму в первую декаду января под влиянием западного крыла азиатского антициклона наблюдалась "чрезвычайная аномалия тепла": средняя температура воздуха на полуострове была на 5 градусов выше январской нормы. Это, в частности, привело к тому, что Симферополь встретил Рождество 7 января при +17,7 градусов, то есть с апрельскими показателями, заметил эксперт.
Но к концу текущей недели все изменится, считает Тишковец.

"Самое интересное ждет жителей Крыма в предстоящие выходные. Намечаются кардинальные перемены в атмосфере", – предрек специалист.

По его словам, в ночь на субботу, 11 января, погода еще будет достаточно спокойной, хотя облачность уже начнет увеличиваться, а температура понижаться – до +6… +11.
В дневные же часы на полуостров прорвется холодная фронтальная система, которая принесет с собой ливни – в горах они пройдут вперемешку с мокрым снегом. Температура при этом начнет понижаться так, что ночью будет теплее, чем днем.
"Ночью +6… +11, а днем +5.. +10. То есть обозначится обратный суточный ход", – уточнил Тишковец.
В воскресенье он обещает Крыму еще более "сложную погоду" из-за проникновения вдоль холодного фронта и в тыловую часть атлантического циклона более холодного воздуха полярного происхождения.

"Поэтому ночью до +1… + 6, а днем +2… +7. И осадки начнут переходить в смешанное агрегатное состояние. Причем не только в горах, но и в долинных формах рельефа. Природа вернет погодные условия в Крыму в рамки климатической нормы", – сказал Тишковец.

Он напомнил, что, согласно многолетним наблюдениям, нормой для Крыма в эти дни января является +4 градуса днем.
Ранее, в канун новогодних праздников, Тишковец прогнозировал, что весь январь 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы.
О том, что в Крыму на выходных выпадет снег на днях предупреждала также начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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