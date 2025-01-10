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Зима возвращается: погода в Крыму на выходных

Зима возвращается: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 10.01.2025

Зима возвращается: погода в Крыму на выходных

В Крыму на выходных природа начнет возвращать погоду в многолетние рамки, положенные для января: на полуострове резко похолодает и дожди со снегом обещают... РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T18:44

2025-01-10T18:44

2025-01-10T18:44

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных природа начнет возвращать погоду в многолетние рамки, положенные для января: на полуострове резко похолодает и дожди со снегом обещают пройти не только в горах, но и в степях, и на побережье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По словам Тишковца, в Крыму в первую декаду января под влиянием западного крыла азиатского антициклона наблюдалась "чрезвычайная аномалия тепла": средняя температура воздуха на полуострове была на 5 градусов выше январской нормы. Это, в частности, привело к тому, что Симферополь встретил Рождество 7 января при +17,7 градусов, то есть с апрельскими показателями, заметил эксперт.Но к концу текущей недели все изменится, считает Тишковец.По его словам, в ночь на субботу, 11 января, погода еще будет достаточно спокойной, хотя облачность уже начнет увеличиваться, а температура понижаться – до +6… +11.В дневные же часы на полуостров прорвется холодная фронтальная система, которая принесет с собой ливни – в горах они пройдут вперемешку с мокрым снегом. Температура при этом начнет понижаться так, что ночью будет теплее, чем днем.В воскресенье он обещает Крыму еще более "сложную погоду" из-за проникновения вдоль холодного фронта и в тыловую часть атлантического циклона более холодного воздуха полярного происхождения.Он напомнил, что, согласно многолетним наблюдениям, нормой для Крыма в эти дни января является +4 градуса днем.Ранее, в канун новогодних праздников, Тишковец прогнозировал, что весь январь 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы.О том, что в Крыму на выходных выпадет снег на днях предупреждала также начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекорды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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