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Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы

Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы

Мощная снежная буря, которая обрушилась на США 6 января, унесла жизни четырех человек, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T08:28

2025-01-07T08:28

2025-01-07T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Мощная снежная буря, которая обрушилась на США 6 января, унесла жизни четырех человек, сообщает телеканал NBC News.В результате стихии оказались обесточены около 265 тысяч жителей штатов Миссури, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Западная Вирджиния и Вирджиния.Кроме того, в США были отменены или задержаны в общей сложности свыше 23 тысяч рейсов.Национальная метеорологическая служба США (NWS) в понедельник предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьезные перебои в транспортном сообщении.Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки во вторник ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, погода, стихия, в мире, новости, происшествия