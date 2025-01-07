Рейтинг@Mail.ru
Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250107/snezhnaya-burya-obrushilas-na-ssha--est-zhertvy-1143139650.html
Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы
Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы
Мощная снежная буря, которая обрушилась на США 6 января, унесла жизни четырех человек, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T08:28
2025-01-07T08:28
сша
погода
стихия
в мире
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143139536_0:15:1024:591_1920x0_80_0_0_f6077930a20966150a87d8e13b31abed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Мощная снежная буря, которая обрушилась на США 6 января, унесла жизни четырех человек, сообщает телеканал NBC News.В результате стихии оказались обесточены около 265 тысяч жителей штатов Миссури, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Западная Вирджиния и Вирджиния.Кроме того, в США были отменены или задержаны в общей сложности свыше 23 тысяч рейсов.Национальная метеорологическая служба США (NWS) в понедельник предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьезные перебои в транспортном сообщении.Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки во вторник ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143139536_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_9d1bf1595cc780ce2826e582df492548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, погода, стихия, в мире, новости, происшествия
Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы

В США из-за снежной бури погибли четыре человека – СМИ

08:28 07.01.2025
 
© AP Photo Susan WalshСнежная буря в Аннаполисе, штат Мэриленд, 6 января 2025 года
Снежная буря в Аннаполисе, штат Мэриленд, 6 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo Susan Walsh
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Мощная снежная буря, которая обрушилась на США 6 января, унесла жизни четырех человек, сообщает телеканал NBC News.
"По меньшей мере четыре человека погибли в результате снежной бури, которая обрушилась на территорию от центральной части страны до Средней Атлантики", - говорится в сообщении.
В результате стихии оказались обесточены около 265 тысяч жителей штатов Миссури, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Западная Вирджиния и Вирджиния.
Кроме того, в США были отменены или задержаны в общей сложности свыше 23 тысяч рейсов.
Национальная метеорологическая служба США (NWS) в понедельник предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьезные перебои в транспортном сообщении.
Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки во вторник ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШАПогодаСтихияВ миреНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника
09:58Два человека погибли и 70 эвакуированы на пожаре в Ростовской области
09:38Количество жертв землетрясения в Китае выросло до 53 человек
09:31Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году
09:09Православные традиции: как правильно отметить Рождество
08:41"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину
08:28Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы
08:08Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым
07:49Хищникам мясо, енотам раки: как отметили Новый год в зоопарке Крыма
07:32Землетрясение произошло в Китае – погибли 36 человек
07:19КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету
07:06Рождество Христово - интересные факты большого праздника
00:27Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
00:01Погода в Крыму на Рождество порадует теплом
00:00Какой сегодня праздник: 7 января
22:39Сбой МТС и мазут на крымских берегах: главное за 6 января
21:44Трампа официально объявили победителем на выборах в США
21:34Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
20:49Гривна стремительно катится вниз
20:24Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями
Лента новостейМолния