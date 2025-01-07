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Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы
Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы
Мощная снежная буря, которая обрушилась на США 6 января, унесла жизни четырех человек, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T08:28
2025-01-07T08:28
2025-01-07T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Мощная снежная буря, которая обрушилась на США 6 января, унесла жизни четырех человек, сообщает телеканал NBC News.В результате стихии оказались обесточены около 265 тысяч жителей штатов Миссури, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Западная Вирджиния и Вирджиния.Кроме того, в США были отменены или задержаны в общей сложности свыше 23 тысяч рейсов.Национальная метеорологическая служба США (NWS) в понедельник предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьезные перебои в транспортном сообщении.Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки во вторник ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сша, погода, стихия, в мире, новости, происшествия
Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы
В США из-за снежной бури погибли четыре человека – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Мощная снежная буря, которая обрушилась на США 6 января, унесла жизни четырех человек, сообщает телеканал NBC News.
"По меньшей мере четыре человека погибли в результате снежной бури, которая обрушилась на территорию от центральной части страны до Средней Атлантики", - говорится в сообщении.
В результате стихии оказались обесточены около 265 тысяч жителей штатов Миссури, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Западная Вирджиния и Вирджиния.
Кроме того, в США были отменены или задержаны в общей сложности свыше 23 тысяч рейсов.
Национальная метеорологическая служба США (NWS) в понедельник предупредила, что шторм продолжает движение через Средне-Атлантический регион, провоцируя серьезные перебои в транспортном сообщении.
Согласно прогнозам синоптиков, наиболее обильные осадки во вторник ожидаются в Западной Вирджинии, Мэриленде, Вирджинии, Вашингтоне и Делавэре.
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