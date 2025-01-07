https://crimea.ria.ru/20250107/greb-podalshe-ot-fronta-uklonist-bezhal-s-ukrainy-na-rezinovoy-lodke-1143153807.html

Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке

Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке

В Одесской области Госпогранслужба Украины задержала 26-летнего украинца, который пытался на надувной лодке сбежать в Молдавию. Об этом сообщает украинская... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T19:57

2025-01-07T19:57

2025-01-07T19:57

украина

в мире

приднестровье

мобилизация на украине

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всу (вооруженные силы украины)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Одесской области Госпогранслужба Украины задержала 26-летнего украинца, который пытался на надувной лодке сбежать в Молдавию. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба.В отношении мужчины составлен административный протокол, дело отправлено в суд.Кучурганский лиман – пресноводный лиман на границе Украины с Приднестровской республикой. Его ширина в северной части составляет полтора километра, в южной – около трех.Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу погибли более 40 уклонистов. За сутки украинские правоохранители задерживают до десяти нарушителей границы, спасающихся от мобилизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали СШАСкоро возьмутся за детей – Небензя о темпах мобилизации на УкраинеЗеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине

https://crimea.ria.ru/20240906/proch-ot-armii-cherez-miny--uklonisty-s-ukrainy-begut-v-belorussiyu-1140172764.html

украина

приднестровье

молдавия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, приднестровье, мобилизация на украине, новости, молдавия, всу (вооруженные силы украины), общество