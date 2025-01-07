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Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке
Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке
В Одесской области Госпогранслужба Украины задержала 26-летнего украинца, который пытался на надувной лодке сбежать в Молдавию. Об этом сообщает украинская... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T19:57
2025-01-07T19:57
украина
в мире
приднестровье
мобилизация на украине
новости
молдавия
всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Одесской области Госпогранслужба Украины задержала 26-летнего украинца, который пытался на надувной лодке сбежать в Молдавию. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба.В отношении мужчины составлен административный протокол, дело отправлено в суд.Кучурганский лиман – пресноводный лиман на границе Украины с Приднестровской республикой. Его ширина в северной части составляет полтора километра, в южной – около трех.Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу погибли более 40 уклонистов. За сутки украинские правоохранители задерживают до десяти нарушителей границы, спасающихся от мобилизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали СШАСкоро возьмутся за детей – Небензя о темпах мобилизации на УкраинеЗеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине
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украина, в мире, приднестровье, мобилизация на украине, новости, молдавия, всу (вооруженные силы украины), общество
Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке

Украинец пытался сбежать в Приднестровье на надувном каяке

19:57 07.01.2025
 
© Госпогранслужба УкраиныУкраинец пытался сбежать в Приднестровье на каяке с веслом
Украинец пытался сбежать в Приднестровье на каяке с веслом
© Госпогранслужба Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Одесской области Госпогранслужба Украины задержала 26-летнего украинца, который пытался на надувной лодке сбежать в Молдавию. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба.
"Охранники государственной границы Подольского пограничного отряда во время патрулирования Кучурганского лимана обнаружили мужчину, который пытался на надувном каяке пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины составлен административный протокол, дело отправлено в суд.
Кучурганский лиман – пресноводный лиман на границе Украины с Приднестровской республикой. Его ширина в северной части составляет полтора километра, в южной – около трех.
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу погибли более 40 уклонистов. За сутки украинские правоохранители задерживают до десяти нарушителей границы, спасающихся от мобилизации.
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