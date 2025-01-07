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Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке
Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке
В Одесской области Госпогранслужба Украины задержала 26-летнего украинца, который пытался на надувной лодке сбежать в Молдавию. Об этом сообщает украинская... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T19:57
2025-01-07T19:57
2025-01-07T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Одесской области Госпогранслужба Украины задержала 26-летнего украинца, который пытался на надувной лодке сбежать в Молдавию. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба.В отношении мужчины составлен административный протокол, дело отправлено в суд.Кучурганский лиман – пресноводный лиман на границе Украины с Приднестровской республикой. Его ширина в северной части составляет полтора километра, в южной – около трех.Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу погибли более 40 уклонистов. За сутки украинские правоохранители задерживают до десяти нарушителей границы, спасающихся от мобилизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали СШАСкоро возьмутся за детей – Небензя о темпах мобилизации на УкраинеЗеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине
https://crimea.ria.ru/20240906/proch-ot-armii-cherez-miny--uklonisty-s-ukrainy-begut-v-belorussiyu-1140172764.html
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украина, в мире, приднестровье, мобилизация на украине, новости, молдавия, всу (вооруженные силы украины), общество
Греб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке
Украинец пытался сбежать в Приднестровье на надувном каяке