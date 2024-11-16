https://crimea.ria.ru/20241116/zelenskiy-sdelal-zhestkoe-zayavlenie-o-mobilizatsii-na-ukraine-1141902451.html

Зеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине

Зеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Зеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине

Украина мобилизовала недостаточно людей. Об этом он заявил в интервью украинским изданиям. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T14:37

2024-11-16T14:37

2024-11-16T14:37

украина

мобилизация на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. По мнению Владимира Зеленского, Украина мобилизовала недостаточно людей. Об этом он заявил в интервью украинским изданиям.Вместе с тем, он отказался называть точную цифру.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Согласно документу, все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что представители Демократической и Республиканской партий США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет.А депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призывала начать мобилизовать в ряды ВСУ женщин.С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В украинском обществе фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов – тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуВ Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦКСмерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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