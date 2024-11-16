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Зеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине
Зеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Зеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине
Украина мобилизовала недостаточно людей. Об этом он заявил в интервью украинским изданиям. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T14:37
2024-11-16T14:37
2024-11-16T14:37
украина
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. По мнению Владимира Зеленского, Украина мобилизовала недостаточно людей. Об этом он заявил в интервью украинским изданиям.Вместе с тем, он отказался называть точную цифру.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Согласно документу, все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что представители Демократической и Республиканской партий США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет.А депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призывала начать мобилизовать в ряды ВСУ женщин.С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В украинском обществе фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов – тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуВ Верховной раде Украины предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦКСмерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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украина, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский, в мире, новости сво, новости
Зеленский сделал жесткое заявление о мобилизации на Украине
Украина мобилизовала недостаточно людей – Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. По мнению Владимира Зеленского, Украина мобилизовала недостаточно людей. Об этом он заявил в интервью украинским изданиям.
"Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет", — сказал он.
Вместе с тем, он отказался называть точную цифру.
На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации
, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
Согласно документу, все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что представители Демократической и Республиканской партий США давят на украинское руководство с требованием начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет
.
А депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призывала начать мобилизовать в ряды ВСУ женщин
.
С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В украинском обществе фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.
Как отметил в комментарии РИА Новости Крым
военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов
– тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.
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