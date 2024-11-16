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"У нас есть мощное оружие – правда": Аксенов поддержал призыв Симоньян - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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"У нас есть мощное оружие – правда": Аксенов поддержал призыв Симоньян
"У нас есть мощное оружие – правда": Аксенов поддержал призыв Симоньян - РИА Новости Крым, 16.11.2024
"У нас есть мощное оружие – правда": Аксенов поддержал призыв Симоньян
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал главного редактора RT Маргариту Симоньян в вопросе защиты российского информационного пространства от навязанной Западом... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T11:39
2024-11-16T11:51
сергей аксенов
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маргарита симоньян
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коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал главного редактора RT Маргариту Симоньян в вопросе защиты российского информационного пространства от навязанной Западом пропаганды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее в интервью "Ведомостям" Симоньян подчеркнула, что, "у нас всегда должны быть рычаги охраны, обороны нашего информационного пространства от вредоносной информации".По словам Аксенова, информационная война против России идет десятилетиями. Он выразил уверенность, что инфоресурсы, которые напрямую или косвенно контролируются западными структурами и действуют в российском информационном пространстве, – это "вражеские плацдармы для атак на сознание людей, на нашу государственность, на основы существования России"."Десятилетиями нам вливали в уши ложь о светлой западной демократии и нашей отсталости. О том, что мы живем не так. Об "объективности" и "непредвзятости" западных СМИ. Многие поверили. Что из этого вышло, можно видеть на примере Украины", - написал он.В этой ситуации нужно действовать "по законам военного времени", убежден глава республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главред RT Маргарита Симоньян удостоена премии "За мир и права человека"Телеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИКак антироссийские санкции "аукнулись" Европе
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сергей аксенов, крым, маргарита симоньян, россия, информация, сми, коллективный запад, новости, новости крыма
"У нас есть мощное оружие – правда": Аксенов поддержал призыв Симоньян

Аксенов поддержал призыв Симоньян защитить информационное пространство России

11:39 16.11.2024 (обновлено: 11:51 16.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал главного редактора RT Маргариту Симоньян в вопросе защиты российского информационного пространства от навязанной Западом пропаганды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее в интервью "Ведомостям" Симоньян подчеркнула, что, "у нас всегда должны быть рычаги охраны, обороны нашего информационного пространства от вредоносной информации".
По словам Аксенова, информационная война против России идет десятилетиями. Он выразил уверенность, что инфоресурсы, которые напрямую или косвенно контролируются западными структурами и действуют в российском информационном пространстве, – это "вражеские плацдармы для атак на сознание людей, на нашу государственность, на основы существования России".
"Десятилетиями нам вливали в уши ложь о светлой западной демократии и нашей отсталости. О том, что мы живем не так. Об "объективности" и "непредвзятости" западных СМИ. Многие поверили. Что из этого вышло, можно видеть на примере Украины", - написал он.
В этой ситуации нужно действовать "по законам военного времени", убежден глава республики.

"Но в войне информационной, как и в любой войне, нельзя победить, только сидя в обороне. Надо переходить в наступление. У нас есть самое лучшее и самое мощное оружие, которого панически боится враг, – правда. Вторую битву за умы и сердца мы не проиграем. Победа будет за нами!" - убежден Аксенов.

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Сергей АксеновКрымМаргарита СимоньянРоссияИнформацияСМИКоллективный ЗападНовостиНовости Крыма
 
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