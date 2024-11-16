https://crimea.ria.ru/20241116/umerla-aktrisa-svetlana-svetlichnaya-1141899848.html

Умерла первая красавица СССР актриса Светлана Светличная

Умерла первая красавица СССР актриса Светлана Светличная - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Умерла первая красавица СССР актриса Светлана Светличная

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась. Ей было 84 года. Об этом сообщила директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T12:30

2024-11-16T12:30

2024-11-16T12:48

утраты

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культура

искусство

россия

светлана светличная

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась. Ей было 84 года. Об этом сообщила директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.Светлана Афанасьевна Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (Армения) в семье военного.Светличная известна ролями в картинах "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя". В 2012 году артистка исполнила главную роль в драме голландского режиссера Йоса Стеллинга "Девушка и смерть".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, кино, ссср, кинематограф, культура, искусство , россия, светлана светличная