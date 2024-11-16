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Умерла первая красавица СССР актриса Светлана Светличная - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Умерла первая красавица СССР актриса Светлана Светличная
Умерла первая красавица СССР актриса Светлана Светличная - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Умерла первая красавица СССР актриса Светлана Светличная
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась. Ей было 84 года. Об этом сообщила директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия... РИА Новости Крым, 16.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась. Ей было 84 года. Об этом сообщила директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.Светлана Афанасьевна Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (Армения) в семье военного.Светличная известна ролями в картинах "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя". В 2012 году артистка исполнила главную роль в драме голландского режиссера Йоса Стеллинга "Девушка и смерть".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, кино, ссср, кинематограф, культура, искусство , россия, светлана светличная
Умерла первая красавица СССР актриса Светлана Светличная

Заслуженна артистка РСФСР Светлана Светличная умерла в возрасте 84 лет

12:30 16.11.2024 (обновлено: 12:48 16.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась. Ей было 84 года. Об этом сообщила директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.
"Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", — сказала она РИА Новости.
Светлана Афанасьевна Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (Армения) в семье военного.
Светличная известна ролями в картинах "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя". В 2012 году артистка исполнила главную роль в драме голландского режиссера Йоса Стеллинга "Девушка и смерть".
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Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
12:45
Светлана Светличная – биография
УтратыКиноСССРКинематографКультураИскусствоРоссияСветлана Светличная
 
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