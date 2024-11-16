https://crimea.ria.ru/20241116/oppozitsiya-abkhazii-sdelala-zayavlenie-o-situatsii-v-strane-1141900722.html

Оппозиция Абхазии сделала заявление о ситуации в стране

Оппозиция Абхазии сделала заявление о ситуации в стране - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Оппозиция Абхазии сделала заявление о ситуации в стране

Оппозиционеры в Абхазии на фоне протестов требуют отставки президента Аслана Бжании и стабилизации ситуации в стране. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T12:53

2024-11-16T12:53

2024-11-16T12:53

абхазия

в мире

происшествия

безопасность

политика

аслан бжания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141893464_0:27:915:542_1920x0_80_0_0_6b03299ff4d47f559de538b719eff4e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Оппозиционеры в Абхазии на фоне протестов требуют отставки президента Аслана Бжании и стабилизации ситуации в стране. Об этом пишет РИА Новости.Оппозиционные силы готовятся в очередной раз провести митинг и призывают сограждан прийти к стенам парламента.В свою очередь, как сообщает Информационный центр президента Абхазии, Аслан Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности на фоне протестов.Накануне сообщалось, что абхазский лидер Аслан Бжания отказался уходить в отставку и сообщил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу.Беспорядки в АбхазииАкции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что ратификация соглашения приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной. 15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. После им удалось окружить весь комплекс правительственных зданий.Во второй половине дня митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек.Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента.Позже президентская пресс-служба сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях. МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Абхазии отказался уходить в отставкуВ Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставкеБеспорядки в Абхазии – актуальная информация к этому часу

https://crimea.ria.ru/20241115/protesty-v-abkhazii-chto-proiskhodit-vozle-parlamenta-1141881948.html

абхазия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, в мире, происшествия, безопасность, политика, аслан бжания, россия