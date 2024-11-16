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Оппозиция Абхазии сделала заявление о ситуации в стране - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Оппозиция Абхазии сделала заявление о ситуации в стране
Оппозиция Абхазии сделала заявление о ситуации в стране - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Оппозиция Абхазии сделала заявление о ситуации в стране
Оппозиционеры в Абхазии на фоне протестов требуют отставки президента Аслана Бжании и стабилизации ситуации в стране. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T12:53
2024-11-16T12:53
абхазия
в мире
происшествия
безопасность
политика
аслан бжания
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Оппозиционеры в Абхазии на фоне протестов требуют отставки президента Аслана Бжании и стабилизации ситуации в стране. Об этом пишет РИА Новости.Оппозиционные силы готовятся в очередной раз провести митинг и призывают сограждан прийти к стенам парламента.В свою очередь, как сообщает Информационный центр президента Абхазии, Аслан Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности на фоне протестов.Накануне сообщалось, что абхазский лидер Аслан Бжания отказался уходить в отставку и сообщил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу.Беспорядки в АбхазииАкции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что ратификация соглашения приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной. 15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. После им удалось окружить весь комплекс правительственных зданий.Во второй половине дня митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек.Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента.Позже президентская пресс-служба сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях. МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Абхазии отказался уходить в отставкуВ Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставкеБеспорядки в Абхазии – актуальная информация к этому часу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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абхазия, в мире, происшествия, безопасность, политика, аслан бжания, россия
Оппозиция Абхазии сделала заявление о ситуации в стране

В Абхазии оппозиция требует отставки президента Бжании

12:53 16.11.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Абхазии
Акция протеста оппозиции в Абхазии - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Оппозиционеры в Абхазии на фоне протестов требуют отставки президента Аслана Бжании и стабилизации ситуации в стране. Об этом пишет РИА Новости.

"Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране", - говорится в обращении оппозиции.

Оппозиционные силы готовятся в очередной раз провести митинг и призывают сограждан прийти к стенам парламента.
В свою очередь, как сообщает Информационный центр президента Абхазии, Аслан Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности на фоне протестов.
"Президент не проводил Совбез, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации", — приводит Telegram-канале президентского информцентра слова секретаря Совбеза республики Рауля Лолуа.
Накануне сообщалось, что абхазский лидер Аслан Бжания отказался уходить в отставку и сообщил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу.

Беспорядки в Абхазии

Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что ратификация соглашения приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.
Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной.
15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.
Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. После им удалось окружить весь комплекс правительственных зданий.
Во второй половине дня митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек.
Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента.
Позже президентская пресс-служба сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики.
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