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Президент Абхазии отказался уходить в отставку
Президент Абхазии отказался уходить в отставку - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Президент Абхазии отказался уходить в отставку
Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку и сообщил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T22:03
2024-11-15T22:03
2024-11-15T22:04
аслан бжания
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку и сообщил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу.Он также призвал граждан республики не поддаваться на провокации и подчеркнул, что власти республики предпримут усилия для ликвидации пятничных событий.В пятницу несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Сухуми. Им удалось захватить здание парламента и администрации президента. что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификацииКак утверждают оппозиционеры, их действия не направлены против отношений с Россией. По их словам, протестующие "защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии".В пятницу пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламентАбхазия в протестах – что происходит сейчасНападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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аслан бжания, абхазия, новости
Президент Абхазии отказался уходить в отставку
Президент Абхазии отказался уходить в отставку
22:03 15.11.2024 (обновлено: 22:04 15.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку и сообщил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу.
"Руководство Абхазии, президент Абхазии, вице-президент Абхазии, премьер-министр и члены правительства находятся на местах в Абхазии и будут находиться на местах и будут работать дальше", - сказал Бжания, видео с его выступлением публикуют местные СМИ.
Он также призвал граждан республики не поддаваться на провокации и подчеркнул, что власти республики предпримут усилия для ликвидации пятничных событий.
В пятницу несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Сухуми. Им удалось захватить здание парламента и администрации президента. что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации
Как утверждают оппозиционеры, их действия не направлены против отношений с Россией. По их словам, протестующие "защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии".
В пятницу пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию
, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики.
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