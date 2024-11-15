https://crimea.ria.ru/20241115/prezident-abkhazii-otkazalsya-ukhodit-v-otstavku-1141895083.html

Президент Абхазии отказался уходить в отставку

Президент Абхазии отказался уходить в отставку - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Президент Абхазии отказался уходить в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку и сообщил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу. РИА Новости Крым, 15.11.2024

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аслан бжания

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку и сообщил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу.Он также призвал граждан республики не поддаваться на провокации и подчеркнул, что власти республики предпримут усилия для ликвидации пятничных событий.В пятницу несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Сухуми. Им удалось захватить здание парламента и администрации президента. что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификацииКак утверждают оппозиционеры, их действия не направлены против отношений с Россией. По их словам, протестующие "защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии".В пятницу пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламентАбхазия в протестах – что происходит сейчасНападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аслан бжания, абхазия, новости