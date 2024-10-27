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"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламент
"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламент - РИА Новости Крым, 27.10.2024
"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламент
Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с 99% участков, сообщили в Центризбиркоме Грузии. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T10:23
2024-10-27T10:23
2024-10-27T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с 99% участков, сообщили в Центризбиркоме Грузии.Согласно данным ЦИК, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди них "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "За Грузию". В общей сложности оппозиция набирает около 37% голосов.Правящая партия "Грузинская мечта", выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций.Накануне в ЦИК сообщали о том, что явка избирателей на парламентских выборах Грузии составила более 50%.Выборы в Грузии проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Партия, набравшая большинство голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более половины голосов избирателей, то смогут влиять на формирование правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией
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грузия, выборы, политика, в мире, новости
"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламент
ЦИК: "Грузинская мечта" набрала больше половины голосов по итогам обработки 99% бюллетеней
10:23 27.10.2024 (обновлено: 11:28 27.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с 99% участков, сообщили в Центризбиркоме Грузии.
По предварительной информации ЦИК Грузии, после подсчета данных с 3085 участков, "Грузинская мечта" получает свыше миллиона голосов, то есть 54,2%.
Согласно данным ЦИК, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди них "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "За Грузию". В общей сложности оппозиция набирает около 37% голосов.
За рубежом после подсчета данных с 52 участков из 67, "Грузинская мечта" получает более 3,3 тысяч голосов, то есть 17,73%, а оппозиция суммарно - около 70%, добавили в Центризбиркоме.
Правящая партия "Грузинская мечта", выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций.
Накануне в ЦИК сообщали о том, что явка избирателей на парламентских выборах Грузии составила более 50%
.
Выборы в Грузии проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Партия, набравшая большинство голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более половины голосов избирателей, то смогут влиять на формирование правительства.
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