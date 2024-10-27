https://crimea.ria.ru/20241027/gruzinskaya-mechta-pobezhdaet-na-vyborakh-v-parlament-1141375289.html

"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламент

"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламент - РИА Новости Крым, 27.10.2024

"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламент

Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с 99% участков, сообщили в Центризбиркоме Грузии. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T10:23

2024-10-27T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов на парламентских выборах после подсчета данных с 99% участков, сообщили в Центризбиркоме Грузии.Согласно данным ЦИК, в законодательный орган также попадают основные оппозиционные партии, преодолевшие 5-процентный барьер, среди них "Единство - Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "За Грузию". В общей сложности оппозиция набирает около 37% голосов.Правящая партия "Грузинская мечта", выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций.Накануне в ЦИК сообщали о том, что явка избирателей на парламентских выборах Грузии составила более 50%.Выборы в Грузии проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Партия, набравшая большинство голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более половины голосов избирателей, то смогут влиять на формирование правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, выборы, политика, в мире, новости