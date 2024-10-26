Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в Грузии достигла более 50% - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241026/yavka-na-vyborakh-v-gruzii-dostigla-bolee-50-1141370848.html
Явка на выборах в Грузии достигла более 50%
Явка на выборах в Грузии достигла более 50% - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Явка на выборах в Грузии достигла более 50%
Явка избирателей к 17.00 (16.00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщает ЦИК страны. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T17:32
2024-10-26T17:32
выборы
грузия
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1a/1141370729_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_43e95fc3787930f0ae660b2247f2b865.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Явка избирателей к 17.00 (16.00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщает ЦИК страны.Явка в 2020 году за аналогичное время составила 45,77%, в 2016 - 42,04%, а в 2012 - 53,03%.Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией
https://crimea.ria.ru/20241026/provokatsii-i-draki-kak-prokhodyat-parlamentskie-vybory-v-gruzii-1141367155.html
грузия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1a/1141370729_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f7d23c007be96eb5e7f9270a935b4126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, грузия, политика, в мире, новости
Явка на выборах в Грузии достигла более 50%

Явка избирателей в Грузии за 3 часа до завершения голосования составила более 50% - ЦИК

17:32 26.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Явка избирателей к 17.00 (16.00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщает ЦИК страны.
"Активность на парламентских выборах в Грузии на 17.00 составила 50,6%, проголосовали 1 768 816 человек", - говорится в сообщении
Явка в 2020 году за аналогичное время составила 45,77%, в 2016 - 42,04%, а в 2012 - 53,03%.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией
Парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
12:55
Провокации и драка: как проходят парламентские выборы в Грузии
 
ВыборыГрузияПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:20Церковь разрешила отпевание детей – жертв "групп смерти"
19:4113 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники
19:16Задержан напавший на полицейского в Краснодаре житель Башкортостана
19:05Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Кировской области
18:53Шесть человек пострадали в Горловке при обстреле - среди них дети
18:41На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ
18:32Школьник был ранен в голову во время учебных стрельб в Пермском крае
18:19Конец конфликта на Украине и Ледниковый период: топ новостей недели
17:38Пятый из шести сбежавших из липецкой колонии осужденных задержан - МВД РФ
17:32Явка на выборах в Грузии достигла более 50%
16:51Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
16:32Корреспондент РИА Новости Крым вышел в финал всероссийского конкурса
15:47В США демократы готовят массовую фальсификацию выборов – сенатор
15:05Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла вдвое за час
14:59Еще двое беглых заключенных задержаны в Липецкой области
14:46Сотни убитых и сдача в плен: итоги суток для ВСУ в Курской области
14:18Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области
13:54Аксенов оценил роль казачества в Крыму
13:15Что происходит в зоне СВО - сводка Минобороны
12:55Провокации и драка: как проходят парламентские выборы в Грузии
Лента новостейМолния