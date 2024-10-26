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Явка на выборах в Грузии достигла более 50%
Явка на выборах в Грузии достигла более 50% - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Явка на выборах в Грузии достигла более 50%
Явка избирателей к 17.00 (16.00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщает ЦИК страны. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T17:32
2024-10-26T17:32
2024-10-26T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Явка избирателей к 17.00 (16.00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщает ЦИК страны.Явка в 2020 году за аналогичное время составила 45,77%, в 2016 - 42,04%, а в 2012 - 53,03%.Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией
https://crimea.ria.ru/20241026/provokatsii-i-draki-kak-prokhodyat-parlamentskie-vybory-v-gruzii-1141367155.html
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выборы, грузия, политика, в мире, новости
Явка на выборах в Грузии достигла более 50%
Явка избирателей в Грузии за 3 часа до завершения голосования составила более 50% - ЦИК
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Явка избирателей к 17.00 (16.00 мск) на парламентских выборах Грузии составила 50,6%, сообщает ЦИК страны.
"Активность на парламентских выборах в Грузии на 17.00 составила 50,6%, проголосовали 1 768 816 человек", - говорится в сообщении
Явка в 2020 году за аналогичное время составила 45,77%, в 2016 - 42,04%, а в 2012 - 53,03%.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
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