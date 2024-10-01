https://crimea.ria.ru/20241001/k-chemu-privedet-sblizhenie-gruzii-s-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1140750339.html
К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией
К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией - РИА Новости Крым, 01.10.2024
К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией
Стремление Грузии нормализовать отношения с Абхазией и Южной Осетией может способствовать возобновлению дипломатических отношений Москвы и Тбилиси, разорванных... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T07:37
2024-10-01T07:37
2024-10-01T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Стремление Грузии нормализовать отношения с Абхазией и Южной Осетией может способствовать возобновлению дипломатических отношений Москвы и Тбилиси, разорванных по инициативе грузинской стороны еще в августе 2008 года. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.И подчеркнул, что это очень существенный сдвиг, который может открыть для действующего грузинского руководства, если оно сохранит власть после парламентских выборов 26 октября, путь к восстановлению дипломатических отношений с РФ.Силаев также обратил внимание на заявление генсека правящей партии "Грузинская мечта", мэра Тбилиси Каха Каладзе, который приветствовал предложение главы МИД России Сергея Лаврова помочь в налаживании отношений Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом."Раньше грузинские власти такие заявления просто игнорировали", – указал политолог.В то же время по ряду моментов в этом вопросе позиция Тбилиси остается неизменной, добавил аналитик. В частности, грузинские власти уже давно заявляли, что не намерены решать проблему Абхазии и Южной Осетии силовым путем. Также они стараются демонстрировать, что относятся к абхазам и осетинам как к своим гражданам.В то же время, по словам Силаева, Тбилиси вряд ли пойдет на подписание с Абхазией и Южной Осетией договора о ненападении, поскольку в случае его заключения Грузия де-факто признает независимость этих республик. Грузинские власти этого делать не хотят и на это не пойдут, полагает аналитик.Что касается вывода российских войск с территории Абхазии и Южной Осетии, о котором говорит и нынешний официальный Тбилиси, к этому на данный момент нет серьезных предпосылок, считает эксперт.Инициативы Грузии по сближению с Абхазией и Южной ОсетиейВ середине сентября основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сообщил, что в случае победы политсилы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, всех виновных в организации военных действий в 2008 году привлекут к ответственности. Кроме того, Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за конфликт, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение", добавил он.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова содействовать Грузии в нормализации отношений с Южной Осетией и Абхазией, если все стороны будут заинтересованы в примирении и обеспечении договоренностей о ненападении.Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что грузинское руководство позитивно оценивает слова Лаврова, и при этом добавил, что было бы разумно перейти к реальным действиям. В частности, он предложил начать работу над планом вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.Война августа 2008 годаГрузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу – Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела туда войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.26 августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это решение отражает нынешние реалии и не подлежит пересмотру. Тбилиси по-прежнему не признает эти два региона и считает их своими.После этого власти Грузии объявили о разрыве дипломатических отношений с РФ. По сегодняшний день диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления ЗападаОтношения России и Грузии: эксперт оценил перспективыГрузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ
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грузия, абхазия, южная осетия, мнения, политика, в мире, северный кавказ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Стремление Грузии нормализовать отношения с Абхазией и Южной Осетией может способствовать возобновлению дипломатических отношений Москвы и Тбилиси, разорванных по инициативе грузинской стороны еще в августе 2008 года. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.
"Официальная версия Грузии по поводу августовской войны 2008 года меняется. Если раньше она состояла в том, что "Россия вторглась в Грузию", то сейчас говорят о том, что тогдашнее руководство страны в лице Михаила Саакашвили начало войну", – сказал эксперт.
И подчеркнул, что это очень существенный сдвиг, который может открыть для действующего грузинского руководства, если оно сохранит власть после парламентских выборов 26 октября, путь к восстановлению дипломатических отношений с РФ.
Силаев также обратил внимание на заявление генсека правящей партии "Грузинская мечта", мэра Тбилиси Каха Каладзе, который приветствовал предложение главы МИД России Сергея Лаврова помочь в налаживании отношений Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом.
"Раньше грузинские власти такие заявления просто игнорировали", – указал политолог.
В то же время по ряду моментов в этом вопросе позиция Тбилиси остается неизменной, добавил аналитик. В частности, грузинские власти уже давно заявляли, что не намерены решать проблему Абхазии и Южной Осетии силовым путем. Также они стараются демонстрировать, что относятся к абхазам и осетинам как к своим гражданам.
В то же время, по словам Силаева, Тбилиси вряд ли пойдет на подписание с Абхазией и Южной Осетией договора о ненападении, поскольку в случае его заключения Грузия де-факто признает независимость этих республик. Грузинские власти этого делать не хотят и на это не пойдут, полагает аналитик.
Что касается вывода российских войск с территории Абхазии и Южной Осетии, о котором говорит и нынешний официальный Тбилиси, к этому на данный момент нет серьезных предпосылок, считает эксперт.
"Во-первых, их (российских войск – ред.) там не так много. Во-вторых, их присутствие – это гарантия безопасности Абхазии и Южной Осетии. В-третьих, если говорить об Абхазии, то наше военное присутствие там и союз с этой республикой обеспечивает безопасность в том числе Черноморского флота и наших черноморских портов", – пояснил Силаев.
Инициативы Грузии по сближению с Абхазией и Южной Осетией
В середине сентября основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сообщил, что в случае победы политсилы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, всех виновных в организации военных действий в 2008 году привлекут к ответственности. Кроме того, Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за конфликт, который развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение", добавил он.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова содействовать Грузии в нормализации отношений с Южной Осетией и Абхазией, если все стороны будут заинтересованы в примирении и обеспечении договоренностей о ненападении.
Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что грузинское руководство позитивно оценивает слова Лаврова, и при этом добавил, что было бы разумно перейти к реальным действиям. В частности, он предложил начать работу над планом вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.
Война августа 2008 года
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу – Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела туда войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.
26 августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это решение отражает нынешние реалии и не подлежит пересмотру. Тбилиси по-прежнему не признает эти два региона и считает их своими.
После этого власти Грузии объявили о разрыве дипломатических отношений с РФ. По сегодняшний день диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
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