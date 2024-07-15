https://crimea.ria.ru/20240715/gruziya-na-perelome-pobedit-li-partiya-vlasti-v-usloviyakh-davleniya-zapada-1138771910.html

Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления Запада

Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления Запада - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления Запада

К власти в Грузии пришли прагматичные политики, которые понимают, что интересы их страны в большей степени связаны с Россией, а не Западом, и правящая партия... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T08:52

2024-07-15T08:52

2024-07-15T09:23

грузия

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

мнения

политика

в мире

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. К власти в Грузии пришли прагматичные политики, которые понимают, что интересы их страны в большей степени связаны с Россией, а не Западом, и правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", скорее всего, выиграет парламентские выборы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, заявление Евросоюза о приостановке процесса интеграции Грузии в ЕС после принятия в стране закона об иноагентах ярко демонстрирует, что Запад в отчаянии и продолжит всячески пытаться сместить правящую грузинскую власть, финансируя антиправительственные выступления."Грузия на переломе. Им действительно будут готовить государственный переворот", – отметил Колесниченко.Однако последовательные шаги грузинского правительства говорят о том, что к власти там пришли прагматичные политики, у которых есть понимание, что такое интересы Грузии, а что такое интересы США и глобального Запада, и выбор уже сделан, добавил эксперт. "За последние четыре года Грузия существенно увеличила свое благосостояние, свой ВВП благодаря дружеским отношениям с Российской Федерацией. Восстановлено авиационное сообщение, которое было прервано ранее по желанию Грузии. И уже есть реальные движения дипломатических отношений, которые опять-таки прерывала Грузия, и сегодня она хочет это возвратить", – прокомментировал Колесниченко.Эксперт отмечает, что правящая партия идет на парламентские выборы с лозунгами об изменении Конституции в части защиты традиционных духовных ценностей, и это в большой степени повлияет на ее победу. Напомним, в мае текущего года парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах. В июне спикер парламента его подписал.* движение, признанное Верховным судом РФ экстремистской организацией в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Грузии: эксперт оценил перспективы Грузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ

грузия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, вадим колесниченко, мнения, политика, в мире, европейский союз (ес)