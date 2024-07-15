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Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления Запада - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления Запада
Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления Запада - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления Запада
К власти в Грузии пришли прагматичные политики, которые понимают, что интересы их страны в большей степени связаны с Россией, а не Западом, и правящая партия... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T08:52
2024-07-15T09:23
грузия
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
мнения
политика
в мире
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. К власти в Грузии пришли прагматичные политики, которые понимают, что интересы их страны в большей степени связаны с Россией, а не Западом, и правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", скорее всего, выиграет парламентские выборы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, заявление Евросоюза о приостановке процесса интеграции Грузии в ЕС после принятия в стране закона об иноагентах ярко демонстрирует, что Запад в отчаянии и продолжит всячески пытаться сместить правящую грузинскую власть, финансируя антиправительственные выступления."Грузия на переломе. Им действительно будут готовить государственный переворот", – отметил Колесниченко.Однако последовательные шаги грузинского правительства говорят о том, что к власти там пришли прагматичные политики, у которых есть понимание, что такое интересы Грузии, а что такое интересы США и глобального Запада, и выбор уже сделан, добавил эксперт. "За последние четыре года Грузия существенно увеличила свое благосостояние, свой ВВП благодаря дружеским отношениям с Российской Федерацией. Восстановлено авиационное сообщение, которое было прервано ранее по желанию Грузии. И уже есть реальные движения дипломатических отношений, которые опять-таки прерывала Грузия, и сегодня она хочет это возвратить", – прокомментировал Колесниченко.Эксперт отмечает, что правящая партия идет на парламентские выборы с лозунгами об изменении Конституции в части защиты традиционных духовных ценностей, и это в большой степени повлияет на ее победу. Напомним, в мае текущего года парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах. В июне спикер парламента его подписал.* движение, признанное Верховным судом РФ экстремистской организацией в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Грузии: эксперт оценил перспективы Грузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ
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грузия, вадим колесниченко, мнения, политика, в мире, европейский союз (ес)
Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления Запада

Правящая партия Грузии имеет большие шансы победить на парламентских выборах – эксперт

08:52 15.07.2024 (обновлено: 09:23 15.07.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСтеклянный мост длиной 240 метров появился в Грузии
Стеклянный мост длиной 240 метров появился в Грузии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. К власти в Грузии пришли прагматичные политики, которые понимают, что интересы их страны в большей степени связаны с Россией, а не Западом, и правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", скорее всего, выиграет парламентские выборы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По словам Колесниченко, заявление Евросоюза о приостановке процесса интеграции Грузии в ЕС после принятия в стране закона об иноагентах ярко демонстрирует, что Запад в отчаянии и продолжит всячески пытаться сместить правящую грузинскую власть, финансируя антиправительственные выступления.
"Грузия на переломе. Им действительно будут готовить государственный переворот", – отметил Колесниченко.
Однако последовательные шаги грузинского правительства говорят о том, что к власти там пришли прагматичные политики, у которых есть понимание, что такое интересы Грузии, а что такое интересы США и глобального Запада, и выбор уже сделан, добавил эксперт.
"За последние четыре года Грузия существенно увеличила свое благосостояние, свой ВВП благодаря дружеским отношениям с Российской Федерацией. Восстановлено авиационное сообщение, которое было прервано ранее по желанию Грузии. И уже есть реальные движения дипломатических отношений, которые опять-таки прерывала Грузия, и сегодня она хочет это возвратить", – прокомментировал Колесниченко.
Эксперт отмечает, что правящая партия идет на парламентские выборы с лозунгами об изменении Конституции в части защиты традиционных духовных ценностей, и это в большой степени повлияет на ее победу.

"Они уже пачку законов приняли в первом чтении об отмене всей той ЛГБТшной* дряни, которую "протянул" Саакашвили (Михаил, президент Грузии в 2004-2013 гг. – ред.) с помощью полиции, шантажа и подкупа. Все это сегодня отметают. Я думаю, грузинский народ поддержит партию власти, и они выиграют", – предположил эксперт.

Напомним, в мае текущего года парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах. В июне спикер парламента его подписал.
* движение, признанное Верховным судом РФ экстремистской организацией в России
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