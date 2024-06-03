https://crimea.ria.ru/20240603/spiker-parlamenta-gruzii-podpisal-zakon-ob-inoagentakh-1137805681.html

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал скандальный закон об иноагентах, принятый накануне парламентом страны. Документ вступил в законную... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T11:12

2024-06-03T11:12

2024-06-03T11:12

грузия

политика

общество

в мире

закон и право

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/03/1137805819_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_021845ffff4be222e42a3e22e5510134.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал скандальный закон об иноагентах, принятый накануне парламентом страны. Документ вступил в законную силу, сообщил он журналистам в ходе брифинга.Закон "О прозрачности иностранного влияния" был принят грузинским парламентом в третьем и окончательном чтении 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписать этот закон, после чего 28 мая депутаты парламента большинством голосов преодолели наложенное ею вето.Прения по этому вопросу продолжались более семи часов, в результате чего за принятие документа проголосовали 84 депутата, против – четыре.Документ предписывает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более двадцати процентов доходов которых поступают из-за границы. Все подобные организации должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре, причем в процессе регистрации им будет необходимо указать все полученные доходы и заполнить декларацию. В случае нарушения этого требования иноагентам грозит штраф в размере 25 тысяч лари (более восьмисот тысяч рублей).Закон об иноагентах приняли, несмотря на протесты и массовые беспорядки, которые проходят в столице и всех крупных городах Грузии уже более полутора месяцев. Это произошло также вопреки угрозам со стороны США и Евросоюза: европейские политики заявляли, что лица, ратующие за его принятие, будут подвергнуты персональным санкциям.Эксперты высказывали мнения о том, что в Грузии на фоне беспорядков, которые финансировались Западом, не исключен "майдан" по украинскому сценарию. По словам некоторых политологов, протесты могут привести к импичменту президенту и ужесточению действий правительства в отношении оппозиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Грузии: эксперт оценил перспективыПутин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборахВоюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии

грузия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, политика, общество, в мире, закон и право, новости