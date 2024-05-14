https://crimea.ria.ru/20240514/poka-ne-maydan-poydut-li-protesty-v-gruzii-po-ukrainskomu-stsenariyu-1137242171.html

Пока не "майдан": пойдут ли протесты в Грузии по украинскому сценарию

Пока не "майдан": пойдут ли протесты в Грузии по украинскому сценарию - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Пока не "майдан": пойдут ли протесты в Грузии по украинскому сценарию

Протестные акции в Грузии, связанные с процессом принятия закона об иноагентах, могут привести к импичменту президенту и ужесточению действий правительства в... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T10:04

2024-05-14T10:04

2024-05-14T10:04

грузия

радио "спутник в крыму"

мнения

саломе зурабишвили

акции протеста в грузии

вадим петров

ираклий кобахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137249937_0:108:1228:799_1920x0_80_0_0_326c6e97433233e74211ec2f351f92b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Протестные акции в Грузии, связанные с процессом принятия закона об иноагентах, могут привести к импичменту президенту и ужесточению действий правительства в отношении оппозиции. Однако "майдан" на деньги Запада может разразиться в ближайшее время, и есть только один путь этому противостоять. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров. По его словам, 20 тысяч человек, вышедших на улицы в знак протеста против принятия закона об иноагентах, и начавшиеся в Тбилиси беспорядки – это еще не "майдан", поскольку не пролилась кровь, как это было в Киеве.Он подчеркнул, что оппозиция в Грузии обладает какими-то ячейками в целом ряде городов, тогда как у правительственных сил этих возможностей пока недостаточно. При этом поддержки во власти у протестных сил крайне мало, добавил эксперт."Пока действия депутатов достаточно монолитны. Они обладают большинством, потому что оппозиционные (депутаты – ред.), их там было где-то 15%, покинули зал заседаний и не участвуют в голосовании. Остальные держатся твердо и не собираются отказываться от третьего чтения и принятия закона и рассчитывают, что население его поддержит", – отметил Петров.Однако у оппозиции есть поддержка в лице президента Саломе Зурабишвили, которая уже заявила, что никогда не подпишет законопроект, даже если за него проголосует парламент, добавил он. А это значит, что может возникнуть патовая ситуация.В этом случае правительство начнет действовать жестко, используя механизм принятия экстренных мер и учитывая, что документ проголосован и вступил в силу, несмотря на отсутствие подписи президента. А оппозиция продолжит борьбу, которая будет отчаянной, потому что назад у нее (оппозиции – ред.) пути нет. И протестанты, вероятно, получат дополнительную помощь от Запада, что крайне опасно, считает эксперт.Чтобы избежать кровавой и фатальной развязки, у парламента Грузии есть только один путь – "держаться". Такой же точно путь у правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, который все еще "держится стойко", добавил Петров.Но обеим ветвям власти следует усилить работу с населением, на поддержку которого они рассчитывают, подчеркнул он. В противном случае победить западную коалицию под транспарантами купленной грузинской оппозиции не удастся."Мы видим массовые выступления противников, но пока население достаточно робко поддерживает премьера. Необходимо вести более активную разъяснительную работу на местах", – сказал Петров.Подытоживая сказанное, эксперт добавил, что пока ситуация в Грузии не достигла угрожающих размеров, к тому же возможен и еще один вариант развития событий – импичмент президенту.При этом эксперт подчеркнул, что решение проблемы в пользу государства и здравого смысла так или иначе возможно лишь если правительство сохранит поддержку армии и специальных служб, и при этом получит явную поддержку хотя бы части населения.Мнение о том, быть ли в Грузии "майдану", ранее высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. В начале мая появилась информация о том, что к акциям протеста в Тбилиси против закона об "иноагентах", которые финансируются западными странами, планируется привлечь воюющих на Украине грузинских боевиков.Напомним, готовившийся правящей партией "Грузинская мечта" в октябре 2023 года импичмент президенту Грузии не состоялся.Читайте также на РИА Новости Крым:Что скрывают за собой протесты в Грузии из-за закона об иноагентах Несколько сотен протестующих вышли на улицы ЕреванаПашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном

грузия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, мнения, саломе зурабишвили, акции протеста в грузии, вадим петров, ираклий кобахидзе