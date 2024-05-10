https://crimea.ria.ru/20240510/neskolko-soten-protestuyuschikh-vyshli-na-ulitsy-erevana-1137181881.html

Несколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана

Несколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Несколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана

В Ереване сотни человек присоединились к акциям протеста против демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T11:02

2024-05-10T11:02

2024-05-10T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В Ереване сотни человек присоединились к акциям протеста против демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.Одна колонна из примерно трехсот человек во главе с лидером протестного движения архиепископом Багратом Галстаняном выдвинулись с площади Республики к зданию Армянского госуниверситета. По словам активистов, они намерены "разбудить студентов" и добиться их присоединения к протестам. Полиция взяла здание университета под охрану. Внутри митингуют группы студентов, которые скандируют: "Студент, вставай!"Еще одна группа протестующих, около 150 человек, проводят шествие по улицам с целью привлечь внимание жителей Еревана.На 18:30 запланирован очередной митинг на площади Республики. Накануне там уже состоялась многотысячная акция, на которой архиепископ Багратом заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте.В начале марте Пашинян объявил о готовности Еревана начать делимитацию границы с Азербайджаном. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана. Это вызвало массовые протесты в Армении, главным образом в Тавушской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей АрменииРоссия по-прежнему считает Армению союзником – ЛавровПашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном

https://crimea.ria.ru/20240509/v-erevane-prokhodit-mnogotysyachnyy-miting-s-trebovaniem-otstavki-pashinyana-1137174750.html

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ереван, армения, политика, новости, никол пашинян, общество, происшествия, в мире