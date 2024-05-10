Рейтинг@Mail.ru
Несколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240510/neskolko-soten-protestuyuschikh-vyshli-na-ulitsy-erevana-1137181881.html
Несколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана
Несколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Несколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана
В Ереване сотни человек присоединились к акциям протеста против демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T11:02
2024-05-10T11:25
ереван
армения
политика
новости
никол пашинян
общество
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0a/1137181985_7:0:1187:664_1920x0_80_0_0_881c992186f2f39ef08cf7c4489fd04f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В Ереване сотни человек присоединились к акциям протеста против демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.Одна колонна из примерно трехсот человек во главе с лидером протестного движения архиепископом Багратом Галстаняном выдвинулись с площади Республики к зданию Армянского госуниверситета. По словам активистов, они намерены "разбудить студентов" и добиться их присоединения к протестам. Полиция взяла здание университета под охрану. Внутри митингуют группы студентов, которые скандируют: "Студент, вставай!"Еще одна группа протестующих, около 150 человек, проводят шествие по улицам с целью привлечь внимание жителей Еревана.На 18:30 запланирован очередной митинг на площади Республики. Накануне там уже состоялась многотысячная акция, на которой архиепископ Багратом заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте.В начале марте Пашинян объявил о готовности Еревана начать делимитацию границы с Азербайджаном. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана. Это вызвало массовые протесты в Армении, главным образом в Тавушской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей АрменииРоссия по-прежнему считает Армению союзником – ЛавровПашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном
https://crimea.ria.ru/20240509/v-erevane-prokhodit-mnogotysyachnyy-miting-s-trebovaniem-otstavki-pashinyana-1137174750.html
ереван
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0a/1137181985_155:0:1040:664_1920x0_80_0_0_99ce9ba3fcca4ff83b984cd511128f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ереван, армения, политика, новости, никол пашинян, общество, происшествия, в мире
Несколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана

В Ереване сотни человек вышли на акцию протеста против делимитации границы

11:02 10.05.2024 (обновлено: 11:25 10.05.2024)
 
© РИА НовостиЖители Армении, недовольные ходом демаркации границы с Азербайджаном
Жители Армении, недовольные ходом демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В Ереване сотни человек присоединились к акциям протеста против демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.
Одна колонна из примерно трехсот человек во главе с лидером протестного движения архиепископом Багратом Галстаняном выдвинулись с площади Республики к зданию Армянского госуниверситета. По словам активистов, они намерены "разбудить студентов" и добиться их присоединения к протестам. Полиция взяла здание университета под охрану. Внутри митингуют группы студентов, которые скандируют: "Студент, вставай!"
Еще одна группа протестующих, около 150 человек, проводят шествие по улицам с целью привлечь внимание жителей Еревана.
На 18:30 запланирован очередной митинг на площади Республики. Накануне там уже состоялась многотысячная акция, на которой архиепископ Багратом заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте.
В начале марте Пашинян объявил о готовности Еревана начать делимитацию границы с Азербайджаном. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.
Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана. Это вызвало массовые протесты в Армении, главным образом в Тавушской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении
Россия по-прежнему считает Армению союзником – Лавров
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном
В Ереване проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна
Вчера, 18:37
"Час на отставку": Пашиняну предъявили ультиматум
 
ЕреванАрменияПолитикаНовостиНикол ПашинянОбществоПроисшествияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге
14:16ВСУ потеряли почти 6500 человек и самолет за неделю в зоне спецоперации
13:53Число жертв растет: ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область
13:24В Астрахани от наркотиков погибли пять человек и еще 14 госпитализированы
13:05Две женщины погибли в результате ударов ВСУ по Донецку
12:43Путин провел встречу с Мишустиным
12:32В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала
12:01В Крыму сбили подростка на пешеходном переходе
11:28Микрорайон в Новой Каховке получил повреждения из-за обстрелов ВСУ
11:02Несколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана
10:47На Ставрополье произошло землетрясение
10:25Крыму грозят заморозки
10:10"Связная" войны: 100 лет Юлии Друниной
09:55По дороге к Крымскому мосту ограничат движение на участке трассы
09:33Максимально мощную магнитную бурю за 20 лет ждут на Земле в субботу
09:15В Новороссийске в пятницу будут стрелять
08:41Где в Севастополе три дня не будет света
08:11Несчастный случай на аттракционе в Ейске: эксперты анализируют причины
07:36ПВО сбила пять украинских дронов над Центральной Россией - Минобороны
07:29Госдума впервые в истории современной России сформирует правительство
Лента новостейМолния