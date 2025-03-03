https://crimea.ria.ru/20250303/v-simferopole-sneg-kommunalschiki-rabotayut-v-operativnom-rezhime-1144601425.html

В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режиме

В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режиме - РИА Новости Крым, 03.03.2025

В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режиме

Коммунальные службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T10:05

2025-03-03T10:05

2025-03-03T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Комбинированные дорожные машины обработали противогололедной смесью улицы крымской столицы. Особое внимание уделяется основным транспортным магистралям, аварийно-опасным участкам, подъемам и спускам, уточнили в администрации.Водителей просят быть особенно внимательными на дороге и строго придерживаться правил дорожного движения.Власти города напоминают, что по вопросам уборки дорог и тротуаров от снега можно обратится в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.Ранее в республиканском гидрометцентре передавали, что в понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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