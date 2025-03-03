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В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режиме - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режиме
В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режиме - РИА Новости Крым, 03.03.2025
В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режиме
Коммунальные службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T10:05
2025-03-03T10:05
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Комбинированные дорожные машины обработали противогололедной смесью улицы крымской столицы. Особое внимание уделяется основным транспортным магистралям, аварийно-опасным участкам, подъемам и спускам, уточнили в администрации.Водителей просят быть особенно внимательными на дороге и строго придерживаться правил дорожного движения.Власти города напоминают, что по вопросам уборки дорог и тротуаров от снега можно обратится в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.Ранее в республиканском гидрометцентре передавали, что в понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь, погода в крыму, крымская погода, городская среда, новости крыма, крым
В Симферополе снег: коммунальщики работают в оперативном режиме

Коммунальные службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

10:05 03.03.2025
 
© Администрация СимферополяКоммунальщик на улице Симферополя
Коммунальщик на улице Симферополя
© Администрация Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Комбинированные дорожные машины обработали противогололедной смесью улицы крымской столицы. Особое внимание уделяется основным транспортным магистралям, аварийно-опасным участкам, подъемам и спускам, уточнили в администрации.
"Более 400 дворников занимаются уборкой снега и обработкой реагентом тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и других городских территорий", – добавили власти.
Водителей просят быть особенно внимательными на дороге и строго придерживаться правил дорожного движения.
Власти города напоминают, что по вопросам уборки дорог и тротуаров от снега можно обратится в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.
Ранее в республиканском гидрометцентре передавали, что в понедельник в Крыму ночью и утром повсеместно пройдут дождь и мокрый снег. Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся.
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