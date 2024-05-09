https://crimea.ria.ru/20240509/putin-i-pashinyan-soglasovali-vyvod-voennykh-iz-ryada-oblastey-armenii-1137163099.html

Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении

Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T14:10

2024-05-09T14:10

2024-05-09T14:10

никол пашинян

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.Он добавил, что по просьбе Еревана российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.После обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году лидеры России, Армении и Азербайджана договорились о размещении российских пограничных и военных опорных пунктов в Араратской, Сюникской, Вайоцдзорской, Тавушской и Гегаркуникской областях, а также в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване. Решение принято в рамках трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного лидерами РФ, Армении и Азербайджана в ноябре 2020 года.7 мая этого года Пашинян заявил, что "ни один пункт трехстороннего заявления больше не действует".

https://crimea.ria.ru/20240508/putin-eaes-pokazal-svoyu-effektivnost-pered-litsom-novykh-vyzovov-1137135617.html

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никол пашинян, владимир путин (политик), россия, армения, в мире, политика, новости, дмитрий песков