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Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении
Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T14:10
2024-05-09T14:10
никол пашинян
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.Он добавил, что по просьбе Еревана российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.После обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году лидеры России, Армении и Азербайджана договорились о размещении российских пограничных и военных опорных пунктов в Араратской, Сюникской, Вайоцдзорской, Тавушской и Гегаркуникской областях, а также в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване. Решение принято в рамках трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного лидерами РФ, Армении и Азербайджана в ноябре 2020 года.7 мая этого года Пашинян заявил, что "ни один пункт трехстороннего заявления больше не действует".
https://crimea.ria.ru/20240508/putin-eaes-pokazal-svoyu-effektivnost-pered-litsom-novykh-vyzovov-1137135617.html
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никол пашинян, владимир путин (политик), россия, армения, в мире, политика, новости, дмитрий песков
Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении

Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда областей Армении – Песков

14:10 09.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Армении Н. Пашиняном
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Армении Н. Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
"Действительно, в связи с тем, что условия изменились, Пашинян и Путин согласовали этот вопрос", – сказал представитель Кремля.
Он добавил, что по просьбе Еревана российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.
После обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году лидеры России, Армении и Азербайджана договорились о размещении российских пограничных и военных опорных пунктов в Араратской, Сюникской, Вайоцдзорской, Тавушской и Гегаркуникской областях, а также в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване. Решение принято в рамках трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного лидерами РФ, Армении и Азербайджана в ноябре 2020 года.
7 мая этого года Пашинян заявил, что "ни один пункт трехстороннего заявления больше не действует".
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