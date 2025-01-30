https://crimea.ria.ru/20250130/tri-shkoly-kryma-pereveli-na-distant-iz-za-orvi-i-mikoplazmennoy-pnevmonii-1143802716.html
Три школы Крыма перевели на дистант из-за ОРВИ и микоплазменной пневмонии
Три школы Крыма перевели на дистант из-за ОРВИ и микоплазменной пневмонии - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Три школы Крыма перевели на дистант из-за ОРВИ и микоплазменной пневмонии
В Крыму из-за распространения микоплазменной пневмонии, ОРВИ и гриппа три школы полностью переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщила в пресс-центре... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T13:14
2025-01-30T13:14
2025-01-30T13:14
виктория гудзь
роспотребнадзор
орви
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Крыму из-за распространения микоплазменной пневмонии, ОРВИ и гриппа три школы полностью переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.Также, по данным Виктории Гудзь, в 14 школах были закрыты 39 классов и в 19 дошкольных учреждениях - 27 групп.Специалист добавила, что в основном отдельные школьные классы закрывают на карантин из-за острых респираторных вирусных инфекций. Меры принимаются, когда в классе из-за болезни отсутствуют минимум 20% детей."Если в целом в школе отсутствуют 20% детей - закрывается школа", - уточнила Гудзь.Из-за микоплазменной пневмонии, по словам специалиста, класс могут закрыть при выявлении двух случаев заболевания, а школу - при 10.Ранее Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России. Медики зафиксировали на 12,9% больше случаев, чем неделей ранее. В Крыму за неделю зарегистрировали 7 634 заболевших, из которых более 49% - дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымОпасное лекарство: когда антибиотики только навредят В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантине В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ
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виктория гудзь, роспотребнадзор, орви, пневмония, новости крыма, крым, здоровье, дети, образование в крыму и севастополе
Три школы Крыма перевели на дистант из-за ОРВИ и микоплазменной пневмонии
Три школы в Крыму перевели на дистант из-за ОРВИ и микроплазменной пневмонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Крыму из-за распространения микоплазменной пневмонии, ОРВИ и гриппа три школы полностью переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.
"Полностью переведены на дистанционное обучение две школы в Алуште из-за ОРВИ и на дистанционном обучении находится школа в Керчи по причине очага микоплазменной пневмонии", - сказала она.
Также, по данным Виктории Гудзь, в 14 школах были закрыты 39 классов и в 19 дошкольных учреждениях - 27 групп.
Специалист добавила, что в основном отдельные школьные классы закрывают на карантин из-за острых респираторных вирусных инфекций. Меры принимаются, когда в классе из-за болезни отсутствуют минимум 20% детей.
"Если в целом в школе отсутствуют 20% детей - закрывается школа", - уточнила Гудзь.
Из-за микоплазменной пневмонии, по словам специалиста, класс могут закрыть при выявлении двух случаев заболевания, а школу - при 10.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями в России. Медики зафиксировали на 12,9% больше случаев, чем неделей ранее.
В Крыму за неделю зарегистрировали 7 634 заболевших, из которых более 49% - дети.
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