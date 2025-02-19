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Оценка переговоров Путиным и критика Зеленского Трампом: главное за день - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Оценка переговоров Путиным и критика Зеленского Трампом: главное за день
Оценка переговоров Путиным и критика Зеленского Трампом: главное за день - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Оценка переговоров Путиным и критика Зеленского Трампом: главное за день
Президент России Владимир Путин дал оценку состоявшимся в Эр-Рияде переговорам и высказался об урегулировании на Украине. Президент США Дональд Трамп назвал... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T22:42
2025-02-19T22:42
главное за день
новости
общество
в мире
крым и "понаехавшие": взаимодействие или противостояние?
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал оценку состоявшимся в Эр-Рияде переговорам и высказался об урегулировании на Украине. Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Сызрани. Служба внешней разведки РФ сообщила о планировании Киевом терактов с целью срыва мирных переговоров. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о готовящихся терактах в школах Керчи. Четыре человека погибли в Херсонской области в результате ударов ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин дал оценку переговорам в Эр-РиядеПрезидент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся в Саудовской Аравии российско-американские переговоры. По словам Путина, ему доложили, что встреча была очень доброжелательной.Российский лидер отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Президент добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. В их числе Ближний Восток, палестино-израильское и украинское урегулирование, экономика, энергетический сектор и космос.Говоря об урегулировании на Украине, президент РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от контактов с европейцами и с Киевом, но они сами отказались вести диалог с Россией.Путин указал, что Россия готова вернуться за стол переговоров по вопросу украинского регулирования.Кроме того, глава российского государства заявил, что у него есть желание встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но этот саммит следует подготовить, чтобы был приемлемый для обеих сторон результат.Трамп выступил с резкой критикой ЗеленскогоПрезидент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и посоветовал главе киевского режима поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".Американский лидер отметил, что поддержка Зеленского среди украинцев крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, – это играть на слабостях экс-президента США Джо Байдена.Президент Штатов также обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды.Трамп добавил, что "любит Украину", но Зеленский "плохо справляется работой".ВСУ атаковали нефтезавод в Самарской областиУкраинские боевики в ночь на среду атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, в результате атаки никто не пострадал.Работавшие на месте оперативные и экстренные службы оперативно ликвидировали последствия атаки. Крупных повреждений не зафиксировано.СВР предупредила о терактах со стороны УкраиныСлужба внешней разведки РФ сообщила, что киевский режим рассматривает вариант осуществления терактов против дипломатических представительств России в Европе с целью срыва переговоров об урегулировании конфликта на Украине.По данным ведомства, с наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Отмечается, что "сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении".Возможно также, что украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" - будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по украинскому конфликту, добавили в СВР.Аксенов опроверг информацию о терактах в КерчиИнформация о террористических атаках в школах Керчи не подтвердилась, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил, что в последнее время фейки в информационном пространстве участились, и обратился к жителям республики с просьбой не поддаваться на провокации и не реагировать на дезинформацию, распространяемую противником.Руководитель региона заверил, что в Крыму обстановка спокойная, угроз нет.На Херсонщине от обстрелов ВСУ погибли четыре человекаБоевики вооруженных формирований Украины в течение двух суток обстреливали город Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области.В результате ударов погибли четверо мирных жителей – двое мужчин и две женщины. Еще один человек получил ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.ВСУ обстреляли и другие населенные пункты Херсонщины. Четыре женщины получили ранения в результате ударов по Алешкам и Каховке, а Новой Каховке ранен мужчина. Пострадавшие женщины госпитализированы, мужчине медпомощь оказана на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, новости, общество, в мире, крым и "понаехавшие": взаимодействие или противостояние?, украина, россия
Оценка переговоров Путиным и критика Зеленского Трампом: главное за день

Оценка Путиным переговоров США и РФ и обвинения Трампа в адрес Зеленского: главное за день

22:42 19.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал оценку состоявшимся в Эр-Рияде переговорам и высказался об урегулировании на Украине. Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Сызрани. Служба внешней разведки РФ сообщила о планировании Киевом терактов с целью срыва мирных переговоров. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о готовящихся терактах в школах Керчи. Четыре человека погибли в Херсонской области в результате ударов ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин дал оценку переговорам в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся в Саудовской Аравии российско-американские переговоры. По словам Путина, ему доложили, что встреча была очень доброжелательной.
Российский лидер отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Президент добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. В их числе Ближний Восток, палестино-израильское и украинское урегулирование, экономика, энергетический сектор и космос.
Говоря об урегулировании на Украине, президент РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от контактов с европейцами и с Киевом, но они сами отказались вести диалог с Россией.
Путин указал, что Россия готова вернуться за стол переговоров по вопросу украинского регулирования.
Кроме того, глава российского государства заявил, что у него есть желание встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но этот саммит следует подготовить, чтобы был приемлемый для обеих сторон результат.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Вчера, 17:46
"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США

Трамп выступил с резкой критикой Зеленского

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и посоветовал главе киевского режима поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".
Американский лидер отметил, что поддержка Зеленского среди украинцев крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, – это играть на слабостях экс-президента США Джо Байдена.
Президент Штатов также обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды.
Трамп добавил, что "любит Украину", но Зеленский "плохо справляется работой".
Президент Владимир Путин
Вчера, 19:51
Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистем

ВСУ атаковали нефтезавод в Самарской области

Украинские боевики в ночь на среду атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.
По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, в результате атаки никто не пострадал.
Работавшие на месте оперативные и экстренные службы оперативно ликвидировали последствия атаки. Крупных повреждений не зафиксировано.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Вчера, 13:56
Отход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США

СВР предупредила о терактах со стороны Украины

Служба внешней разведки РФ сообщила, что киевский режим рассматривает вариант осуществления терактов против дипломатических представительств России в Европе с целью срыва переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
По данным ведомства, с наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Отмечается, что "сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении".
Возможно также, что украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" - будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по украинскому конфликту, добавили в СВР.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Вчера, 15:56
Над Крымом отработала ПВО

Аксенов опроверг информацию о терактах в Керчи

Информация о террористических атаках в школах Керчи не подтвердилась, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он отметил, что в последнее время фейки в информационном пространстве участились, и обратился к жителям республики с просьбой не поддаваться на провокации и не реагировать на дезинформацию, распространяемую противником.
Руководитель региона заверил, что в Крыму обстановка спокойная, угроз нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Вчера, 16:25
Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов

На Херсонщине от обстрелов ВСУ погибли четыре человека

Боевики вооруженных формирований Украины в течение двух суток обстреливали город Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области.
В результате ударов погибли четверо мирных жителей – двое мужчин и две женщины. Еще один человек получил ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
ВСУ обстреляли и другие населенные пункты Херсонщины. Четыре женщины получили ранения в результате ударов по Алешкам и Каховке, а Новой Каховке ранен мужчина. Пострадавшие женщины госпитализированы, мужчине медпомощь оказана на месте.
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