https://crimea.ria.ru/20250219/otsenka-peregovorov-putinym-i-kritika-zelenskogo-trampom-glavnoe-za-den-1144327550.html

Оценка переговоров Путиным и критика Зеленского Трампом: главное за день

Оценка переговоров Путиным и критика Зеленского Трампом: главное за день - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Оценка переговоров Путиным и критика Зеленского Трампом: главное за день

Президент России Владимир Путин дал оценку состоявшимся в Эр-Рияде переговорам и высказался об урегулировании на Украине. Президент США Дональд Трамп назвал... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T22:42

2025-02-19T22:42

2025-02-19T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал оценку состоявшимся в Эр-Рияде переговорам и высказался об урегулировании на Украине. Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Сызрани. Служба внешней разведки РФ сообщила о планировании Киевом терактов с целью срыва мирных переговоров. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о готовящихся терактах в школах Керчи. Четыре человека погибли в Херсонской области в результате ударов ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин дал оценку переговорам в Эр-РиядеПрезидент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся в Саудовской Аравии российско-американские переговоры. По словам Путина, ему доложили, что встреча была очень доброжелательной.Российский лидер отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. Президент добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы возобновить работу по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. В их числе Ближний Восток, палестино-израильское и украинское урегулирование, экономика, энергетический сектор и космос.Говоря об урегулировании на Украине, президент РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от контактов с европейцами и с Киевом, но они сами отказались вести диалог с Россией.Путин указал, что Россия готова вернуться за стол переговоров по вопросу украинского регулирования.Кроме того, глава российского государства заявил, что у него есть желание встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но этот саммит следует подготовить, чтобы был приемлемый для обеих сторон результат.Трамп выступил с резкой критикой ЗеленскогоПрезидент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и посоветовал главе киевского режима поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".Американский лидер отметил, что поддержка Зеленского среди украинцев крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, – это играть на слабостях экс-президента США Джо Байдена.Президент Штатов также обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды.Трамп добавил, что "любит Украину", но Зеленский "плохо справляется работой".ВСУ атаковали нефтезавод в Самарской областиУкраинские боевики в ночь на среду атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, в результате атаки никто не пострадал.Работавшие на месте оперативные и экстренные службы оперативно ликвидировали последствия атаки. Крупных повреждений не зафиксировано.СВР предупредила о терактах со стороны УкраиныСлужба внешней разведки РФ сообщила, что киевский режим рассматривает вариант осуществления терактов против дипломатических представительств России в Европе с целью срыва переговоров об урегулировании конфликта на Украине.По данным ведомства, с наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Отмечается, что "сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении".Возможно также, что украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" - будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по украинскому конфликту, добавили в СВР.Аксенов опроверг информацию о терактах в КерчиИнформация о террористических атаках в школах Керчи не подтвердилась, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил, что в последнее время фейки в информационном пространстве участились, и обратился к жителям республики с просьбой не поддаваться на провокации и не реагировать на дезинформацию, распространяемую противником.Руководитель региона заверил, что в Крыму обстановка спокойная, угроз нет.На Херсонщине от обстрелов ВСУ погибли четыре человекаБоевики вооруженных формирований Украины в течение двух суток обстреливали город Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области.В результате ударов погибли четверо мирных жителей – двое мужчин и две женщины. Еще один человек получил ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.ВСУ обстреляли и другие населенные пункты Херсонщины. Четыре женщины получили ранения в результате ударов по Алешкам и Каховке, а Новой Каховке ранен мужчина. Пострадавшие женщины госпитализированы, мужчине медпомощь оказана на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250219/putin-poruchil-razvivat-proizvodstvo-bespilotnykh-aviasistem-1144326613.html

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https://crimea.ria.ru/20250219/nad-krymom-otrabotala-pvo-1144309011.html

https://crimea.ria.ru/20250219/eto-nesereznyy-razgovor-zelenskiy-otvetil-trampu-o-vozvrate-500-mlrd-1144315996.html

https://crimea.ria.ru/20250219/ukraina-idet-k-porazheniyu-v-rade-potrebovali-uvolit-syrskogo-i-umerova-1144321970.html

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главное за день, новости, общество, в мире, крым и "понаехавшие": взаимодействие или противостояние?, украина, россия