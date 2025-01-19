https://crimea.ria.ru/20250119/opasnoe-lekarstvo-kogda-antibiotiki-tolko-navredyat-1126349620.html

Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят

Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят

В период роста простудных и вирусных заболеваний многие игнорируют походы к врачу и пытаются самостоятельно решить проблему с помощью антибиотиков. Чем опасна... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T21:22

2025-01-19T21:22

2025-01-19T17:16

радио "спутник в крыму"

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

владимир мещеряков

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122293817_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_29f91c81fe306e0c54884df94e644ef9.jpg

Главный врач Центра Общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков Главный врач Центра Общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В период роста простудных и вирусных заболеваний многие игнорируют походы к врачу и пытаются самостоятельно решить проблему с помощью антибиотиков. Чем опасна такая практика, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Нулевая эффективностьПо словам Мещерякова, антибиотики действительно обладают мощным эффектом, поскольку специально разработаны и внедрены для борьбы с инфекцией. Однако вирусная инфекция отличается от бактериальной, поэтому при гриппе и ОРВИ такие препараты не помогут: "Вирусы к ним просто не чувствительны", – поясняет доктор.Присоединять к схеме лечения антибиотики целесообразно только в случае осложненного течения вирусной инфекции, если дело дошло до развития бактериальной пневмонии или бронхита."Однако определить это может только доктор по набору характерных симптомов", – подчеркивает специалист.Опасные последствия"Назначать антибиотики самостоятельно нельзя. Человек, не имеющий профессиональных медицинских знаний, сможет назначить их правильно разве что случайно. По совету интернет-блогеров такие назначения делать себе тоже нельзя. В лучшем случае не поможет, в худшем – можно нанести вред здоровью и пустить течение заболевания по непредсказуемому пути", – продолжает гость эфира.Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков ведет еще и к резистентности, когда такие препараты просто перестают помогать и в случае, когда человеку действительно понадобится соответствующее назначение, лекарство не сработает.Не следует забывать о профилактике, к которой относится соблюдение правил здорового образа жизни, рациональное распределение времени отдыха и труда. Приветствуются регулярное проветривание и влажная уборка помещений, утренняя зарядка и от отказ от вредных привычек. Также доктор рекомендует обязательно проходить диспансеризацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасен ли метапневмовирус для россиянКак жить после Нового года: здоровью помогут диета и сонКак стать крымским моржом и не заболеть

https://crimea.ria.ru/20250107/v-rossii-upal-uroven-zabolevaemosti-orvi-1143153100.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, владимир мещеряков, совет эксперта