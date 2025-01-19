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Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят
Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят
В период роста простудных и вирусных заболеваний многие игнорируют походы к врачу и пытаются самостоятельно решить проблему с помощью антибиотиков. Чем опасна... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T21:22
2025-01-19T17:16
радио "спутник в крыму"
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
общество
владимир мещеряков
совет эксперта
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Главный врач Центра Общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков
Главный врач Центра Общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В период роста простудных и вирусных заболеваний многие игнорируют походы к врачу и пытаются самостоятельно решить проблему с помощью антибиотиков. Чем опасна такая практика, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Нулевая эффективностьПо словам Мещерякова, антибиотики действительно обладают мощным эффектом, поскольку специально разработаны и внедрены для борьбы с инфекцией. Однако вирусная инфекция отличается от бактериальной, поэтому при гриппе и ОРВИ такие препараты не помогут: "Вирусы к ним просто не чувствительны", – поясняет доктор.Присоединять к схеме лечения антибиотики целесообразно только в случае осложненного течения вирусной инфекции, если дело дошло до развития бактериальной пневмонии или бронхита."Однако определить это может только доктор по набору характерных симптомов", – подчеркивает специалист.Опасные последствия"Назначать антибиотики самостоятельно нельзя. Человек, не имеющий профессиональных медицинских знаний, сможет назначить их правильно разве что случайно. По совету интернет-блогеров такие назначения делать себе тоже нельзя. В лучшем случае не поможет, в худшем – можно нанести вред здоровью и пустить течение заболевания по непредсказуемому пути", – продолжает гость эфира.Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков ведет еще и к резистентности, когда такие препараты просто перестают помогать и в случае, когда человеку действительно понадобится соответствующее назначение, лекарство не сработает.Не следует забывать о профилактике, к которой относится соблюдение правил здорового образа жизни, рациональное распределение времени отдыха и труда. Приветствуются регулярное проветривание и влажная уборка помещений, утренняя зарядка и от отказ от вредных привычек. Также доктор рекомендует обязательно проходить диспансеризацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасен ли метапневмовирус для россиянКак жить после Нового года: здоровью помогут диета и сонКак стать крымским моржом и не заболеть
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, владимир мещеряков, совет эксперта
Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят

Врач объяснил опасность самостоятельного назначения антибиотиков

21:22 19.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В период роста простудных и вирусных заболеваний многие игнорируют походы к врачу и пытаются самостоятельно решить проблему с помощью антибиотиков. Чем опасна такая практика, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
Главный врач Центра Общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков
21:22

Нулевая эффективность

По словам Мещерякова, антибиотики действительно обладают мощным эффектом, поскольку специально разработаны и внедрены для борьбы с инфекцией. Однако вирусная инфекция отличается от бактериальной, поэтому при гриппе и ОРВИ такие препараты не помогут: "Вирусы к ним просто не чувствительны", – поясняет доктор.
Присоединять к схеме лечения антибиотики целесообразно только в случае осложненного течения вирусной инфекции, если дело дошло до развития бактериальной пневмонии или бронхита.
"Однако определить это может только доктор по набору характерных симптомов", – подчеркивает специалист.

Опасные последствия

"Назначать антибиотики самостоятельно нельзя. Человек, не имеющий профессиональных медицинских знаний, сможет назначить их правильно разве что случайно. По совету интернет-блогеров такие назначения делать себе тоже нельзя. В лучшем случае не поможет, в худшем – можно нанести вред здоровью и пустить течение заболевания по непредсказуемому пути", – продолжает гость эфира.
Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков ведет еще и к резистентности, когда такие препараты просто перестают помогать и в случае, когда человеку действительно понадобится соответствующее назначение, лекарство не сработает.
Не следует забывать о профилактике, к которой относится соблюдение правил здорового образа жизни, рациональное распределение времени отдыха и труда. Приветствуются регулярное проветривание и влажная уборка помещений, утренняя зарядка и от отказ от вредных привычек. Также доктор рекомендует обязательно проходить диспансеризацию.
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