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В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантине
В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантине - РИА Новости Крым, 28.01.2025
В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантине
Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован за прошедшую неделю в России, число новых случаев выросло на 12,9 процентов. Об... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T09:40
2025-01-28T09:40
2025-01-28T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован за прошедшую неделю в России, число новых случаев выросло на 12,9 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 субъектах на 30% увеличилось число госпитализаций. При этом в большинстве случаев речь идет о вирусах негриппозной этиологии.Вместе с тем уровень заболеваемости COVID-19 в стране снижается - за неделю зарегистрировано 8,2 тысяч случаев, что на 14,8% ниже показателя прошлой недели. Ситуация с ОРВИ и COVID-19 в КрымуВ Крыму, как и в целом по стране, зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. В городе-герое за неделю заболели 2210 человек, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 38,6%.По данным лабораторного мониторинга, циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Кроме того, зафиксированы вирусы гриппа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИВ школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмониюЕсть ли случаи заражения метапневмовирусом в Крыму
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россия, новости, орви, грипп, коронавирус, здравоохранение в россии, роспотребнадзор
В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантине
В России заболеваемость ОРВИ выросла на 12,9 процентов - Роспотребнадзор
09:40 28.01.2025 (обновлено: 10:04 28.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован за прошедшую неделю в России, число новых случаев выросло на 12,9 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 647 тысяч случаев", - сказано в сообщении.
Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 субъектах на 30% увеличилось число госпитализаций. При этом в большинстве случаев речь идет о вирусах негриппозной этиологии.
"В целях профилактики закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских дошкольных учреждения в 11 регионах России. Частично закрыты 1144 класса и 738 групп дошкольников, 5 групп в школах-интернатах, 15 групп - в профессионально-технических училищах", - уточнили в ведомстве.
Вместе с тем уровень заболеваемости COVID-19 в стране снижается - за неделю зарегистрировано 8,2 тысяч случаев, что на 14,8% ниже показателя прошлой недели.
Ситуация с ОРВИ и COVID-19 в Крыму
В Крыму, как и в целом по стране, зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ.
"На последней неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла, зарегистрировано 7634 заболевших. Это ниже уровня эпидемического порога на 10,7%. Удельный вес детей в общей структуре заболеваемости составил - 49,1%", - отметили в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
В городе-герое за неделю заболели 2210 человек, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 38,6%.
По данным лабораторного мониторинга, циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Кроме того, зафиксированы вирусы гриппа.
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