https://crimea.ria.ru/20250128/v-rossii-rastet-zabolevaemost-orvi---shkoly-i-sady-na-karantine-1143729827.html

В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантине

В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантине - РИА Новости Крым, 28.01.2025

В России растет заболеваемость ОРВИ - школы и сады на карантине

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован за прошедшую неделю в России, число новых случаев выросло на 12,9 процентов. Об... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T09:40

2025-01-28T09:40

2025-01-28T10:04

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован за прошедшую неделю в России, число новых случаев выросло на 12,9 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 субъектах на 30% увеличилось число госпитализаций. При этом в большинстве случаев речь идет о вирусах негриппозной этиологии.Вместе с тем уровень заболеваемости COVID-19 в стране снижается - за неделю зарегистрировано 8,2 тысяч случаев, что на 14,8% ниже показателя прошлой недели. Ситуация с ОРВИ и COVID-19 в КрымуВ Крыму, как и в целом по стране, зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ. В городе-герое за неделю заболели 2210 человек, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 38,6%.По данным лабораторного мониторинга, циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Кроме того, зафиксированы вирусы гриппа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИВ школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмониюЕсть ли случаи заражения метапневмовирусом в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, орви, грипп, коронавирус, здравоохранение в россии, роспотребнадзор