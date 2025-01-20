https://crimea.ria.ru/20250120/v-shkole-kerchi-u-uchenikov-vyyavili-mikoplazmennuyu-pnevmoniyu-1143496808.html

В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию

В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию - РИА Новости Крым, 20.01.2025

В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию

У учеников одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T13:59

2025-01-20T13:59

2025-01-20T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. У учеников одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова.Извещения о регистрации заболевания детей микоплазменной пневмонией, по ее информации, стали поступать после Нового года.Он отметила, что согласно методическим рекомендациям, если зарегистрированы более 10 случаев заболевания, то школу нужно закрывать на карантин на инкубационный период. При микоплазменной инфекции он составляет 21 день."Мы не закрыли школу совсем, а дали предписание разобщить детей, чтобы исключить их контакт. Они переведены на дистанционную форму обучения, учебный процесс сохранен", - пояснила специалист.Светлана Касьянова обратила внимание, что микоплазменная инфекция приводит к крупным очагам заболевания в организованных коллективах. А в этой школе учатся порядка 1500 детей. Кроме того, существует инкубационный период, когда внешне человек чувствует себя хорошо, но при этом уже является источником заражения.Симптомы микоплазменной инфекции: насморк, повышение температуры, пневмония. Светлана Касьянова обращает внимание, что не нужно заниматься самолечением."Если нет облегчения на первый-второй день после лечения, чувствуете боль в грудной клетке, сразу обращайтесь к врачу. Медики проверят легкие, сделают рентген. Если эту инфекцию выявить на начальной стадии, выздоровление будет быстрее", - дает рекомендации специалист.Кроме того, важно помнить о профилактике заболевания: соблюдать режим дня, проветривать помещения, своевременно мыть руки, одеваться по сезону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе растет заболеваемость пневмониейМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниЗаболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму

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микоплазменная инфекция, пневмония, роспотребнадзор, крым, керчь, образование в крыму и севастополе, школа