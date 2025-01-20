https://crimea.ria.ru/20250120/v-shkole-kerchi-u-uchenikov-vyyavili-mikoplazmennuyu-pnevmoniyu-1143496808.html
В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию
В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию - РИА Новости Крым, 20.01.2025
В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию
У учеников одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T13:59
2025-01-20T13:59
2025-01-20T14:09
эксклюзивы риа новости крым
микоплазменная инфекция
пневмония
роспотребнадзор
крым
керчь
образование в крыму и севастополе
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119796700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a7f21fedceb306edf0d33bbee995069.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. У учеников одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова.Извещения о регистрации заболевания детей микоплазменной пневмонией, по ее информации, стали поступать после Нового года.Он отметила, что согласно методическим рекомендациям, если зарегистрированы более 10 случаев заболевания, то школу нужно закрывать на карантин на инкубационный период. При микоплазменной инфекции он составляет 21 день."Мы не закрыли школу совсем, а дали предписание разобщить детей, чтобы исключить их контакт. Они переведены на дистанционную форму обучения, учебный процесс сохранен", - пояснила специалист.Светлана Касьянова обратила внимание, что микоплазменная инфекция приводит к крупным очагам заболевания в организованных коллективах. А в этой школе учатся порядка 1500 детей. Кроме того, существует инкубационный период, когда внешне человек чувствует себя хорошо, но при этом уже является источником заражения.Симптомы микоплазменной инфекции: насморк, повышение температуры, пневмония. Светлана Касьянова обращает внимание, что не нужно заниматься самолечением."Если нет облегчения на первый-второй день после лечения, чувствуете боль в грудной клетке, сразу обращайтесь к врачу. Медики проверят легкие, сделают рентген. Если эту инфекцию выявить на начальной стадии, выздоровление будет быстрее", - дает рекомендации специалист.Кроме того, важно помнить о профилактике заболевания: соблюдать режим дня, проветривать помещения, своевременно мыть руки, одеваться по сезону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе растет заболеваемость пневмониейМикоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезниЗаболеваемость COVID-19: ситуация в России и в Крыму
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0d/1119796700_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_b0b74d65a46307e40d500bc10063f7f3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
микоплазменная инфекция, пневмония, роспотребнадзор, крым, керчь, образование в крыму и севастополе, школа
В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию
Школу Керчи перевели на дистанционное обучение из-за микоплазменной пневмонии
13:59 20.01.2025 (обновлено: 14:09 20.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко
. У учеников одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение. Об этом РИА Новости Крым
рассказала начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю по Восточному Крыму Светлана Касьянова.
Извещения о регистрации заболевания детей микоплазменной пневмонией, по ее информации, стали поступать после Нового года.
"Оценив все риски, мы были вынуждены принять экстренную меру для разобщения детей в целях предупреждения дальнейшего распространения микоплазменной, внебольничной пневмонии в стенах данной школы. Другого пути для стабилизации ситуации не было", - рассказала Светлана Касьянова.
Он отметила, что согласно методическим рекомендациям, если зарегистрированы более 10 случаев заболевания, то школу нужно закрывать на карантин на инкубационный период. При микоплазменной инфекции он составляет 21 день.
"Мы не закрыли школу совсем, а дали предписание разобщить детей, чтобы исключить их контакт. Они переведены на дистанционную форму обучения, учебный процесс сохранен", - пояснила специалист.
Светлана Касьянова обратила внимание, что микоплазменная инфекция приводит к крупным очагам заболевания в организованных коллективах. А в этой школе учатся порядка 1500 детей. Кроме того, существует инкубационный период, когда внешне человек чувствует себя хорошо, но при этом уже является источником заражения.
"Это сезонное заболевание, как и ОРВИ. Эпидемии в Керчи нет. Опасности для населения на территории нет. Данный процесс управляемый", - подчеркнула она.
Симптомы микоплазменной инфекции: насморк, повышение температуры, пневмония. Светлана Касьянова обращает внимание, что не нужно заниматься самолечением.
"Если нет облегчения на первый-второй день после лечения, чувствуете боль в грудной клетке, сразу обращайтесь к врачу. Медики проверят легкие, сделают рентген. Если эту инфекцию выявить на начальной стадии, выздоровление будет быстрее", - дает рекомендации специалист.
Кроме того, важно помнить о профилактике заболевания: соблюдать режим дня, проветривать помещения, своевременно мыть руки, одеваться по сезону.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: