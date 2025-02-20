https://crimea.ria.ru/20250220/dmitriya-pevtsova-na-ukraine-zaochno-prigovorili-k-lisheniyu-svobody-1144344473.html

Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к лишению свободы

Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к лишению свободы - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к лишению свободы

Российский актер Дмитрий Певцов на Украине заочно приговорен к 10 годам лишения свободы "распространение антиукраинских нарративов" и "пропаганду войны против... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T20:54

2025-02-20T20:54

2025-02-20T20:54

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российский актер Дмитрий Певцов на Украине заочно приговорен к 10 годам лишения свободы "распространение антиукраинских нарративов" и "пропаганду войны против Украины". Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.Основанием для обвинений известного российского актера стали его частые выступления в эфирах центральных телеканалов РФ, где он "призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины". Кроме того, он голосовал за присоединение новых регионов Российской Федерации.Дмитрий Певцов не раз публично высказывался в поддержку воссоединения Крыма с РФ, а затем в поддержку специальной военной операции и возвращения исторических регионов России.Ранее народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы. Знаменитый актер и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозуСБУ завела дело на российского артиста ПевцоваДмитрий Певцов: оказалось, что я не артист

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дмитрий певцов, россия, украина, сбу (служба безопасности украины)