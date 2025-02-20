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Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к лишению свободы - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к лишению свободы
Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к лишению свободы - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к лишению свободы
Российский актер Дмитрий Певцов на Украине заочно приговорен к 10 годам лишения свободы "распространение антиукраинских нарративов" и "пропаганду войны против... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T20:54
2025-02-20T20:54
новости
дмитрий певцов
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российский актер Дмитрий Певцов на Украине заочно приговорен к 10 годам лишения свободы "распространение антиукраинских нарративов" и "пропаганду войны против Украины". Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.Основанием для обвинений известного российского актера стали его частые выступления в эфирах центральных телеканалов РФ, где он "призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины". Кроме того, он голосовал за присоединение новых регионов Российской Федерации.Дмитрий Певцов не раз публично высказывался в поддержку воссоединения Крыма с РФ, а затем в поддержку специальной военной операции и возвращения исторических регионов России.Ранее народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы. Знаменитый актер и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозуСБУ завела дело на российского артиста ПевцоваДмитрий Певцов: оказалось, что я не артист
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новости, дмитрий певцов, россия, украина, сбу (служба безопасности украины)
Дмитрия Певцова на Украине заочно приговорили к лишению свободы

Актера Дмитрия Певцова заочно приговорили на Украине за "пропаганду войны"

20:54 20.02.2025
 
© РИА Новости КрымНародный артист России, актер театра и кино, певец Дмитрий Певцов
Народный артист России, актер театра и кино, певец Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российский актер Дмитрий Певцов на Украине заочно приговорен к 10 годам лишения свободы "распространение антиукраинских нарративов" и "пропаганду войны против Украины". Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"По доказательной базе Службы безопасности заочный срок заключения получил российский актер Дмитрий Певцов, пропагандирующий войну РФ против Украины. Осужденный является депутатом Госдумы России и входит в круг приближенных к Кремлю "публичных деятелей", которые открыто поддерживают полномасштабное вторжение", – говорится в сообщении.
Основанием для обвинений известного российского актера стали его частые выступления в эфирах центральных телеканалов РФ, где он "призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины". Кроме того, он голосовал за присоединение новых регионов Российской Федерации.

"На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд заочно признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сказано в приговоре.

Дмитрий Певцов не раз публично высказывался в поддержку воссоединения Крыма с РФ, а затем в поддержку специальной военной операции и возвращения исторических регионов России.
Ранее народный артист России Дмитрий Певцов презентовал в Симферополе просветительский проект "А нам судьбу России доверяли…", посвященный Году лейтенантской прозы. Знаменитый актер и ведущие артисты столичных театров выступили перед участниками специальной военной операции, медицинским персоналом военного госпиталя и волонтерами.
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