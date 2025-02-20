Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США
Трамп сильно разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник президента США
22:04 20.02.2025 (обновлено: 22:09 20.02.2025)
© AP Photo Britta PedersenПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo Britta Pedersen
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Украине помощь. Об этом заявил советник президента США Майк Уолц.
"Ему (Зеленскому – ред.) нужно вернуться за стол переговоров. Мы продолжим переговоры о том, куда движется эта сделка", – сказал он на брифинге в Белом доме.
Как заявил Уолц, президент США Дональд Трамп, "очевидно, очень разочарован тем фактом, что он (Зеленский – ред.) не стал вести переговоры, не согласился на ту возможность, которую мы предложили".
Также Уолц подчеркнул, что оскорбления из Киева в адрес президента США Дональда Трампа недопустимы.
"Некоторая риторика из Киева, если честно, это оскорбления. Для президента Трампа это неприемлемо", – сказал Уолц на брифинге в Белом доме.
Ранее Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу на требование отчитаться о расходовании выделенных Киеву 500 миллиардов долларов. По его словам, это требование "является несерьезным" и США якобы напрямую выделили намного меньше денег.
Накануне на своей странице в соцсети Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".
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