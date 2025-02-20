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Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США
Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T22:04
2025-02-20T22:09
дональд трамп
майк уолц
украина
сша
политика
в мире
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Украине помощь. Об этом заявил советник президента США Майк Уолц.Как заявил Уолц, президент США Дональд Трамп, "очевидно, очень разочарован тем фактом, что он (Зеленский – ред.) не стал вести переговоры, не согласился на ту возможность, которую мы предложили".Также Уолц подчеркнул, что оскорбления из Киева в адрес президента США Дональда Трампа недопустимы.Ранее Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу на требование отчитаться о расходовании выделенных Киеву 500 миллиардов долларов. По его словам, это требование "является несерьезным" и США якобы напрямую выделили намного меньше денег.Накануне на своей странице в соцсети Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу выборы на УкраинеТри страны Европы передали Украине 150 млн евро на дроны и ракетыКакая Украина нужна Трампу – мнение
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дональд трамп, майк уолц, украина, сша, политика, в мире, владимир зеленский
Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США

Трамп сильно разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник президента США

22:04 20.02.2025 (обновлено: 22:09 20.02.2025)
 
© AP Photo Britta PedersenПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo Britta Pedersen
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Украине помощь. Об этом заявил советник президента США Майк Уолц.

"Ему (Зеленскому – ред.) нужно вернуться за стол переговоров. Мы продолжим переговоры о том, куда движется эта сделка", – сказал он на брифинге в Белом доме.

Как заявил Уолц, президент США Дональд Трамп, "очевидно, очень разочарован тем фактом, что он (Зеленский – ред.) не стал вести переговоры, не согласился на ту возможность, которую мы предложили".
Также Уолц подчеркнул, что оскорбления из Киева в адрес президента США Дональда Трампа недопустимы.
"Некоторая риторика из Киева, если честно, это оскорбления. Для президента Трампа это неприемлемо", – сказал Уолц на брифинге в Белом доме.
Ранее Зеленский ответил президенту США Дональду Трампу на требование отчитаться о расходовании выделенных Киеву 500 миллиардов долларов. По его словам, это требование "является несерьезным" и США якобы напрямую выделили намного меньше денег.
Накануне на своей странице в соцсети Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".
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