https://crimea.ria.ru/20250113/est-li-sluchai-zarazheniya-metapnevmovirusom-v-krymu-1143282815.html
Есть ли случаи заражения метапневмовирусом в Крыму
Есть ли случаи заражения метапневмовирусом в Крыму - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Есть ли случаи заражения метапневмовирусом в Крыму
Специалисты Роспотребнадзора следят за эпидемиологический ситуацией в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае. В Крыму это заболевание не... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T11:13
2025-01-13T11:13
2025-01-13T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора следят за эпидемиологический ситуацией в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае. В Крыму это заболевание не выявлено, рассказала РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Ранее в Роспотребнадзоре со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщали, что результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Заболеваемость метапневмовирусом увеличивается среди детей в возрасте 14 лет и младше.Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов объяснил что метапневмовирус относится к типичным возбудителям ОРВИ, жители России с ним знакомы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 наступает: каждый день заболевает больше 6 тысяч россиянОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюсСитуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной - Роспотребнадзор
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РИА Новости Крым
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Есть ли случаи заражения метапневмовирусом в Крыму
В Крыму случаи заражения метапневмовирусом не зафиксированы – Роспотребнадзор