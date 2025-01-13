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ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров
ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров - РИА Новости Крым, 13.01.2025
ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров
В результате атаки ВСУ на гражданское авто в Курской области ранены двое пенсионеров, они госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T13:53
2025-01-13T13:53
2025-01-13T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на гражданское авто в Курской области ранены двое пенсионеров, они госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.ЧП произошло в Беловском районе на дороге между селом Белица и деревней Гирьи.По его данным, сейчас супругов экстренно везут в Курскую областную клиническую больницу. Региональному минздраву поручено держать вопрос помощи потерпевшим на постоянном контроле. В очередной раз губернатор обратился к местных жителям с просьбой воздержаться от поездок в так называемую "серую зону".В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль ранее также была ранена семейная пара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный жительДрон ВСУ взорвал машину в ШебекиноРанение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ
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россия, новости, курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, александр хинштейн
ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров
Супруги-пенсионеры ранены при атаке ВСУ на авто в Курской области - Хинштейн