https://crimea.ria.ru/20250113/vsu-atakovali-mashinu-pod-kurskom---ranena-semya-pensionerov-1143287102.html

ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров

ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров - РИА Новости Крым, 13.01.2025

ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров

В результате атаки ВСУ на гражданское авто в Курской области ранены двое пенсионеров, они госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T13:53

2025-01-13T13:53

2025-01-13T13:53

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александр хинштейн

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на гражданское авто в Курской области ранены двое пенсионеров, они госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.ЧП произошло в Беловском районе на дороге между селом Белица и деревней Гирьи.По его данным, сейчас супругов экстренно везут в Курскую областную клиническую больницу. Региональному минздраву поручено держать вопрос помощи потерпевшим на постоянном контроле. В очередной раз губернатор обратился к местных жителям с просьбой воздержаться от поездок в так называемую "серую зону".В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль ранее также была ранена семейная пара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный жительДрон ВСУ взорвал машину в ШебекиноРанение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, александр хинштейн