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ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров
ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров - РИА Новости Крым, 13.01.2025
ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров
В результате атаки ВСУ на гражданское авто в Курской области ранены двое пенсионеров, они госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T13:53
2025-01-13T13:53
россия
новости
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
александр хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на гражданское авто в Курской области ранены двое пенсионеров, они госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.ЧП произошло в Беловском районе на дороге между селом Белица и деревней Гирьи.По его данным, сейчас супругов экстренно везут в Курскую областную клиническую больницу. Региональному минздраву поручено держать вопрос помощи потерпевшим на постоянном контроле. В очередной раз губернатор обратился к местных жителям с просьбой воздержаться от поездок в так называемую "серую зону".В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль ранее также была ранена семейная пара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Курскую область: погиб мирный жительДрон ВСУ взорвал машину в ШебекиноРанение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ
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россия, новости, курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, александр хинштейн
ВСУ атаковали машину под Курском - ранена семья пенсионеров

Супруги-пенсионеры ранены при атаке ВСУ на авто в Курской области - Хинштейн

13:53 13.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на гражданское авто в Курской области ранены двое пенсионеров, они госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
ЧП произошло в Беловском районе на дороге между селом Белица и деревней Гирьи.
"Находившиеся в машине супруги-пенсионеры - получили ранения разной степени тяжести. У мужчины 1950 года рождения - осколочные ранения руки, у его жены 1951 года рождения – множественные осколочные ранения груди и ног", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его данным, сейчас супругов экстренно везут в Курскую областную клиническую больницу. Региональному минздраву поручено держать вопрос помощи потерпевшим на постоянном контроле. В очередной раз губернатор обратился к местных жителям с просьбой воздержаться от поездок в так называемую "серую зону".
В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль ранее также была ранена семейная пара.
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РоссияНовостиКурская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиАлександр Хинштейн
 
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