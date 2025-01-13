https://crimea.ria.ru/20250113/v-khersonskoy-oblasti-usilyat-sistemu-pvo-1143297179.html
В Херсонской области усилят систему ПВО
В Херсонской области усилят систему ПВО - РИА Новости Крым, 13.01.2025
В Херсонской области усилят систему ПВО
В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны из-за усиления ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T17:31
2025-01-13T17:31
2025-01-13T17:31
херсонская область
владимир сальдо
новости
безопасность
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны из-за усиления ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам совещания с представителями командования Воздушно-космических сил ВС РФ во главе с генерал-майором Виталием Дмитриенко.Кроме того, по его словам, военные представили ряд дополнительных мер по уничтожению вражеских ракетных и артиллерийских систем, пунктов управления беспилотниками на земле.Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, новости, безопасность, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
В Херсонской области усилят систему ПВО
Прикрытие Херсонской области с воздуха будет усилено – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны из-за усиления ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам совещания с представителями командования Воздушно-космических сил ВС РФ во главе с генерал-майором Виталием Дмитриенко.
"В последнее время противник значительно усилил ракетно-артиллерийские обстрелы территории нашего региона и нападения дронов на мирных жителей и гражданские объекты. Гибнут и страдают люди, получает повреждения жилая, энергетическая и коммунальная инфраструктура... Теперь прикрытие населенных пунктов с воздуха будет усилено, а время реагирования на угрозы еще больше сокращено", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, военные представили ряд дополнительных мер по уничтожению вражеских ракетных и артиллерийских систем, пунктов управления беспилотниками на земле.
Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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