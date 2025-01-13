https://crimea.ria.ru/20250113/v-khersonskoy-oblasti-usilyat-sistemu-pvo-1143297179.html

В Херсонской области усилят систему ПВО

В Херсонской области усилят систему ПВО - РИА Новости Крым, 13.01.2025

В Херсонской области усилят систему ПВО

В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны из-за усиления ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T17:31

2025-01-13T17:31

2025-01-13T17:31

херсонская область

владимир сальдо

новости

безопасность

пво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны из-за усиления ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам совещания с представителями командования Воздушно-космических сил ВС РФ во главе с генерал-майором Виталием Дмитриенко.Кроме того, по его словам, военные представили ряд дополнительных мер по уничтожению вражеских ракетных и артиллерийских систем, пунктов управления беспилотниками на земле.Херсонская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости, безопасность, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)