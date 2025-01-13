https://crimea.ria.ru/20250113/vsu-nanesli-kombinirovannyy-raketnyy-udar-po-bryanskoy-oblasti-1143313156.html

ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области

ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области - РИА Новости Крым, 13.01.2025

ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области

Вооруженные силы Украины совершили попытку комбинированной ракетной атаки на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T22:34

2025-01-13T22:34

2025-01-13T22:47

брянская область

александр богомаз

новости

происшествия

пво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_33:0:749:403_1920x0_80_0_0_ffefec9a367855eb0ded72e243e86744.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины совершили попытку комбинированной ракетной атаки на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул глава региона. Оперативные и экстренные службы работают на местах.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".Целью нападения было прекращение поставок газа в Европу, отметили в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили управляемой ракетой по порту БердянскаУдар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременнаяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, новости, происшествия, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу