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ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области
ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области - РИА Новости Крым, 13.01.2025
ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области
Вооруженные силы Украины совершили попытку комбинированной ракетной атаки на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T22:34
2025-01-13T22:47
брянская область
александр богомаз
новости
происшествия
пво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины совершили попытку комбинированной ракетной атаки на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул глава региона. Оперативные и экстренные службы работают на местах.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".Целью нападения было прекращение поставок газа в Европу, отметили в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили управляемой ракетой по порту БердянскаУдар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременнаяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
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РИА Новости Крым
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96
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брянская область, александр богомаз, новости, происшествия, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ попытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области

Комбинированный ракетный удар по Брянской области попытались нанести ВСУ – губернатор

22:34 13.01.2025 (обновлено: 22:47 13.01.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины совершили попытку комбинированной ракетной атаки на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ все цели уничтожены", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул глава региона. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
Целью нападения было прекращение поставок газа в Европу, отметили в военном ведомстве.
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Брянская областьАлександр БогомазНовостиПроисшествияПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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