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Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 года - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 года
Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 года - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 года
Между Россией и Вьетнамом будет утвержден план сотрудничества до 2030 года, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе переговоров с... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T14:16
2025-01-14T14:16
михаил мишустин
россия
вьетнам
политика
экономика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Между Россией и Вьетнамом будет утвержден план сотрудничества до 2030 года, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Ханое.Глава правительства отметил, что Вьетнам является важным партнером России в Юго-Восточной Азии."По линии наших правительств мы обеспечиваем эффективное исполнение договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне. Сегодня планируем с вами утвердить комплексный план сотрудничества России и Вьетнама, который рассчитан до 2030 года", - цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.По его словам, наращиванию торгово-экономического взаимодействия между Россией и Вьетнамом уделяется приоритетное внимание.Также премьер-министр России отметил, что стратегическую роль в сотрудничестве двух стран играет энергетическая сфера."На протяжении полувека совместное предприятие "Вьетсовпетро" работает на нефтегазовых месторождениях во Вьетнаме. Совместное предприятие "Русвьетпетро" реализует проекты в Ненецком автономном округе России", - напомнил Мишустин.Кроме того, премьер-министр отметил хорошие возможности РФ для сотрудничества с азиатской страной в области атомной энергетики.Глава российского правительства также предложил реализовать совместные проекты в области цифровых технологий – работать с искусственным интеллектом, большими данными, кибербезопасностью и программным обеспечением.Российский премьер поприветствовал и решение вьетнамского руководства включить русский язык в качестве первого иностранного в программы обучения в средних школах. Он также отметил, что в российских вузах учатся свыше трех тысяч вьетнамских студентов, в том числе по стипендиям правительства РФ."У нас хорошие перспективы для увеличения взаимных туристических потоков. Гражданам России и Вьетнама будет, конечно, интересно познакомиться с богатыми культурными традициями, наследием и современной жизнью наших стран", - подытожил Мишустин.Официальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам продлится с 14 по 15 января. Ожидается, что в ходе визита российский премьер также проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерствеИндонезия в БРИКС: что это даст Глобальному ЮгуТаиланд станет страной-партнером БРИКС
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михаил мишустин, россия, вьетнам, политика, экономика, внешняя политика, новости
Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 года

Вьетнам является важным партнером России в Юго-Восточной Азии – Мишустин

14:16 14.01.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкОфициальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам
Официальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Между Россией и Вьетнамом будет утвержден план сотрудничества до 2030 года, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Ханое.
Глава правительства отметил, что Вьетнам является важным партнером России в Юго-Восточной Азии.
"По линии наших правительств мы обеспечиваем эффективное исполнение договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне. Сегодня планируем с вами утвердить комплексный план сотрудничества России и Вьетнама, который рассчитан до 2030 года", - цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
По его словам, наращиванию торгово-экономического взаимодействия между Россией и Вьетнамом уделяется приоритетное внимание.
"Устойчиво растет взаимный товарооборот. Он увеличился у нас в прошлом году на 24%. В том числе благодаря реализации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом", - подчеркнул Мишустин.
Также премьер-министр России отметил, что стратегическую роль в сотрудничестве двух стран играет энергетическая сфера.
"На протяжении полувека совместное предприятие "Вьетсовпетро" работает на нефтегазовых месторождениях во Вьетнаме. Совместное предприятие "Русвьетпетро" реализует проекты в Ненецком автономном округе России", - напомнил Мишустин.
Кроме того, премьер-министр отметил хорошие возможности РФ для сотрудничества с азиатской страной в области атомной энергетики.
"Поддерживаем сооружение Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме. И, конечно, заинтересованы в расширении взаимодействия в транспортно-логистической сфере. Увеличиваются у нас регулярные объемы перевозки грузов на морских линиях между портами России и Вьетнама", - сказал Мишустин.
Глава российского правительства также предложил реализовать совместные проекты в области цифровых технологий – работать с искусственным интеллектом, большими данными, кибербезопасностью и программным обеспечением.
Российский премьер поприветствовал и решение вьетнамского руководства включить русский язык в качестве первого иностранного в программы обучения в средних школах. Он также отметил, что в российских вузах учатся свыше трех тысяч вьетнамских студентов, в том числе по стипендиям правительства РФ.
"У нас хорошие перспективы для увеличения взаимных туристических потоков. Гражданам России и Вьетнама будет, конечно, интересно познакомиться с богатыми культурными традициями, наследием и современной жизнью наших стран", - подытожил Мишустин.
Официальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам продлится с 14 по 15 января. Ожидается, что в ходе визита российский премьер также проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.
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