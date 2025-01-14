https://crimea.ria.ru/20250114/rossiya-i-vetnam-podpishut-plan-sotrudnichestva-do-2030-goda-1143335253.html

Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 года

Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 года - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Россия и Вьетнам подпишут план сотрудничества до 2030 года

Между Россией и Вьетнамом будет утвержден план сотрудничества до 2030 года, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе переговоров с... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T14:16

2025-01-14T14:16

2025-01-14T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Между Россией и Вьетнамом будет утвержден план сотрудничества до 2030 года, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Ханое.Глава правительства отметил, что Вьетнам является важным партнером России в Юго-Восточной Азии."По линии наших правительств мы обеспечиваем эффективное исполнение договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне. Сегодня планируем с вами утвердить комплексный план сотрудничества России и Вьетнама, который рассчитан до 2030 года", - цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.По его словам, наращиванию торгово-экономического взаимодействия между Россией и Вьетнамом уделяется приоритетное внимание.Также премьер-министр России отметил, что стратегическую роль в сотрудничестве двух стран играет энергетическая сфера."На протяжении полувека совместное предприятие "Вьетсовпетро" работает на нефтегазовых месторождениях во Вьетнаме. Совместное предприятие "Русвьетпетро" реализует проекты в Ненецком автономном округе России", - напомнил Мишустин.Кроме того, премьер-министр отметил хорошие возможности РФ для сотрудничества с азиатской страной в области атомной энергетики.Глава российского правительства также предложил реализовать совместные проекты в области цифровых технологий – работать с искусственным интеллектом, большими данными, кибербезопасностью и программным обеспечением.Российский премьер поприветствовал и решение вьетнамского руководства включить русский язык в качестве первого иностранного в программы обучения в средних школах. Он также отметил, что в российских вузах учатся свыше трех тысяч вьетнамских студентов, в том числе по стипендиям правительства РФ."У нас хорошие перспективы для увеличения взаимных туристических потоков. Гражданам России и Вьетнама будет, конечно, интересно познакомиться с богатыми культурными традициями, наследием и современной жизнью наших стран", - подытожил Мишустин.Официальный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам продлится с 14 по 15 января. Ожидается, что в ходе визита российский премьер также проведет встречи и переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенты России и Ирана подпишут Договор о всеобъемлющем партнерствеИндонезия в БРИКС: что это даст Глобальному ЮгуТаиланд станет страной-партнером БРИКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, россия, вьетнам, политика, экономика, внешняя политика, новости