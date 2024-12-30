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Таиланд станет страной-партнером БРИКС
Таиланд станет страной-партнером БРИКС - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Таиланд станет страной-партнером БРИКС
Таиланд становится государством-партнером БРИКС. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на сайте ведомства. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T17:03
2024-12-30T17:03
2024-12-30T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2025 года Таиланд становится государством-партнером БРИКС. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что Таиланд дал на приглашение России положительный ответ."Партнерство Таиланда с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму БРИКС Плюс. Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами-членами БРИКС - развивающимися рынками и развивающимися странами с высоким потенциалом роста", - добавляется в пресс-релизе.Ключевые области сотрудничества Таиланда с объединением включают торговлю, инвестиции и туризм."Кроме того, партнерство также способствует развитию связей между гражданами Таиланда и других стран-членов и партнеров БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран", - отметили в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве страны также предложили посредничество между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Азиатский диалог по сотрудничеству и Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации (БИМСТЭК).26 декабря президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту России Владимиру Путину заявил о заинтересованности во вступлении страны в БРИКС.БРИКС - объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.На данный момент БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыУгрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовитьсяКазахстану направили приглашение в БРИКС
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брикс, таиланд, в мире, политика, экономика, россия, новости
Таиланд станет страной-партнером БРИКС
Таиланд с 1 января 2025 года станет страной-партнером БРИКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2025 года Таиланд становится государством-партнером БРИКС. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.
"Двадцать восьмого декабря 2024 года Таиланд получил уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Таиланд дал на приглашение России положительный ответ.
"Партнерство Таиланда с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму БРИКС Плюс. Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами-членами БРИКС - развивающимися рынками и развивающимися странами с высоким потенциалом роста", - добавляется в пресс-релизе.
Ключевые области сотрудничества Таиланда с объединением включают торговлю, инвестиции и туризм.
"Кроме того, партнерство также способствует развитию связей между гражданами Таиланда и других стран-членов и партнеров БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран", - отметили в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве страны также предложили посредничество между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Азиатский диалог по сотрудничеству и Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации (БИМСТЭК).
26 декабря президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту России Владимиру Путину заявил о заинтересованности во вступлении страны в БРИКС
.
БРИКС - объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.
На данный момент БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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