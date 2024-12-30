https://crimea.ria.ru/20241230/tailand-stanet-stranoy-partnerom-briks-1143023512.html

Таиланд станет страной-партнером БРИКС

Таиланд станет страной-партнером БРИКС - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Таиланд станет страной-партнером БРИКС

Таиланд становится государством-партнером БРИКС. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на сайте ведомства. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T17:03

2024-12-30T17:03

2024-12-30T17:03

брикс

таиланд

в мире

политика

экономика

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/15/1141235137_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_ef4dca737dd61a8ebbfb348feff94a84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2025 года Таиланд становится государством-партнером БРИКС. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что Таиланд дал на приглашение России положительный ответ."Партнерство Таиланда с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму БРИКС Плюс. Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами-членами БРИКС - развивающимися рынками и развивающимися странами с высоким потенциалом роста", - добавляется в пресс-релизе.Ключевые области сотрудничества Таиланда с объединением включают торговлю, инвестиции и туризм."Кроме того, партнерство также способствует развитию связей между гражданами Таиланда и других стран-членов и партнеров БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран", - отметили в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве страны также предложили посредничество между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Азиатский диалог по сотрудничеству и Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации (БИМСТЭК).26 декабря президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту России Владимиру Путину заявил о заинтересованности во вступлении страны в БРИКС.БРИКС - объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.На данный момент БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыУгрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовитьсяКазахстану направили приглашение в БРИКС

таиланд

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, таиланд, в мире, политика, экономика, россия, новости