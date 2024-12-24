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Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы
Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы
Главными экономическими событиями в России в 2024 году стали неожиданное сохранение Центробанком ключевой ставки под Новый год после череды повышений, отказ... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T06:08
2024-12-24T08:27
андрей вершицкий
радио "спутник в крыму"
экономика
россия
мнения
ключевая ставка
саммит брикс в казани
рубль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Главными экономическими событиями в России в 2024 году стали неожиданное сохранение Центробанком ключевой ставки под Новый год после череды повышений, отказ регулятора от покупки валют для стабилизации рубля и XVI саммит БРИКС в Казани, первый за два года и прорывной. Об этом в эфире "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ Андрей Вершицкий, подчеркнув, что, несмотря на сложности и риски, к 2025 году экономика страны подошла с позитивными показателями на фоне жесточайших внешних вызовов.Рост ключевой ставки и ее сохранение под Новый годКлючевая ставка – одно из основных событий 2024 года, отмечает Вершицкий."Мы встретили год уже со ставкой 16%. В течение 2023-го ее повысили с 7%, то есть рост был больше чем в два раза. Но тогда был эффект низкой базы: мы двигались с маленькой ставки. Теперь же каждое движение было очень существенным для рынка, который чувствовал определенный пессимизм", – отметил эксперт.В результате многие розничные инвесторы стали продавать акции, не видя перспектив и считая, что выгоднее перенести деньги на депозит. Одновременно институциональные инвесторы и банки, наоборот, скупали акции в надежде, что они скоро вырастут.Отказ от покупки валют и укрепление рубляПо словам эксперта, очередной пакет антироссийских санкций, введенный 21 ноября, серьезно ударил по нескольким банкам, но больше всего на экономической ситуации в стране сказались рестрикции против Газпромбанка."Потому что через него осуществлялись основные платежи по нефти и газу. И был такой скачок (доллара к рублю – ред.), потому что рынок почувствовал, что есть проблема с платежами и скоро будет непонятно, как ввезти в страну доллары. Мы продали нефть за иностранную валюту, доллары или евро, вопрос – как их вернуть? Это сложный фактор, и как с этим бороться, стало вопросом", – прокомментировал экономист.Он отметил, что если курс доллара на 1 января 2024 года составлял 89,68, то на фоне ноябрьских событий взлетел до 110, а в какой-то момент даже выше. Однако был возвращен к более приемлемому благодаря мерам, которые оперативно предпринял Центробанк.Кроме того, в качестве факторов стабилизации рубля сейчас рассматривается обязательная продажа выручки экспортерами, добавил он."В 2024 году мы уже вышли на такие показатели, что более 40% внешней торговли осуществляется в рублях. Продавать можно только оставшиеся 60%. Норма по продажам – 25%, то есть примерно 15% от внешних продаж мы можем направить на стабилизацию национальной валюты. Это очень важные параметры, так как баланс экспорта и импорта в условиях санкций и ограничений очень сильно влияет на курс валют", – пояснил эксперт.XVI саммит БРИКС в КазаниНа саммит прибыли делегации из 36 стран мира, многие из которых возглавляли лидеры этих государств, был и генсек ООН Антонио Гутерриш, так что мероприятие стало первым с 2022 года событием такого масштаба, и это знаково, сказал Вершицкий.При этом на саммите рассматривались способы реализации по-настоящему прорывных идей, подчеркнул он.В частности, обсуждались вопросы создания новой банковской и расчетной системы, создание независимой от доллара валюты, использование национальных валют без перерасчета в долларе и ввод платежной системы BRICS Pay как альтернативы системе SWIFT для межбанковских расчетов.Также рассматривалось создание зерновой биржи БРИКС как независимой площадки, которая впоследствии, как предполагается, будет торговать не только зерном, но и нефтью, газом и металлами, добавил Вершицкий."Если учитывать, что это скоро будет больше половины мирового ВВП, это чрезвычайно важная конструкция. А все эти показатели должны оказать существенное влияние на мировую экономику и экономику России, безусловно, но в стратегическом плане. Это векторы, куда мы движемся и что планируем развивать", – сказал эксперт.Главные достижения к 2025 годуПо мнению Вершицкого, несмотря на жесточайшие внешние вызовы и внутренние риски, Россия входит в 2025 год в целом очень позитивно.При этом в России продолжают устойчиво расти объемы промышленного производства – в 2024 году на 4%, а в некоторых отраслях, в частности, в обрабатывающей промышленности, уже второй год подряд это 8% и более, добавил экономист.И зарплаты россиян также растут (в среднем на 9% за 2024 год), а уровень безработицы упал до рекордных 2,3%, тогда как в ряде других стран, например в США, наблюдается рецессия, отметил Вершицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставкеНабиуллина оценила текущие риски для курса рубляЧто будет с курсом доллара в ближайшее время
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андрей вершицкий, экономика, россия, мнения, ключевая ставка, саммит брикс в казани, рубль
Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы

Экономист назвал три главных экономических события в России в 2024 году

06:08 24.12.2024 (обновлено: 08:27 24.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Главными экономическими событиями в России в 2024 году стали неожиданное сохранение Центробанком ключевой ставки под Новый год после череды повышений, отказ регулятора от покупки валют для стабилизации рубля и XVI саммит БРИКС в Казани, первый за два года и прорывной. Об этом в эфире "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ Андрей Вершицкий, подчеркнув, что, несмотря на сложности и риски, к 2025 году экономика страны подошла с позитивными показателями на фоне жесточайших внешних вызовов.

Рост ключевой ставки и ее сохранение под Новый год

Ключевая ставка – одно из основных событий 2024 года, отмечает Вершицкий.
"Мы встретили год уже со ставкой 16%. В течение 2023-го ее повысили с 7%, то есть рост был больше чем в два раза. Но тогда был эффект низкой базы: мы двигались с маленькой ставки. Теперь же каждое движение было очень существенным для рынка, который чувствовал определенный пессимизм", – отметил эксперт.
В результате многие розничные инвесторы стали продавать акции, не видя перспектив и считая, что выгоднее перенести деньги на депозит. Одновременно институциональные инвесторы и банки, наоборот, скупали акции в надежде, что они скоро вырастут.

"И все те риски, которые были до 20 декабря, были уже заложены в цену акций. Ожидали, что будет повышение ставки. И когда оно не случилось, рынок начал резко расти. Это добавило и оптимизма, и движения вверх на фондовом рынке России", – сказал Вершицкий.

Отказ от покупки валют и укрепление рубля

По словам эксперта, очередной пакет антироссийских санкций, введенный 21 ноября, серьезно ударил по нескольким банкам, но больше всего на экономической ситуации в стране сказались рестрикции против Газпромбанка.
"Потому что через него осуществлялись основные платежи по нефти и газу. И был такой скачок (доллара к рублю – ред.), потому что рынок почувствовал, что есть проблема с платежами и скоро будет непонятно, как ввезти в страну доллары. Мы продали нефть за иностранную валюту, доллары или евро, вопрос – как их вернуть? Это сложный фактор, и как с этим бороться, стало вопросом", – прокомментировал экономист.
Он отметил, что если курс доллара на 1 января 2024 года составлял 89,68, то на фоне ноябрьских событий взлетел до 110, а в какой-то момент даже выше. Однако был возвращен к более приемлемому благодаря мерам, которые оперативно предпринял Центробанк.

"ЦБ отказался до конца 2024 года от покупки валюты в рамках бюджетного правила. То есть перестал покупать валюту – и ее стало больше. При этом начал продавать валюту в размере 8,4 млрд рублей в день для обеспечения ее стабильности. И эти меры оказали существенное воздействие, курс стал более приемлемым. По мнению многих экспертов, курс 100 – 105 рублей за доллар сейчас воспринимается как вполне комфортный", – сказал Вершицкий.

Кроме того, в качестве факторов стабилизации рубля сейчас рассматривается обязательная продажа выручки экспортерами, добавил он.
"В 2024 году мы уже вышли на такие показатели, что более 40% внешней торговли осуществляется в рублях. Продавать можно только оставшиеся 60%. Норма по продажам – 25%, то есть примерно 15% от внешних продаж мы можем направить на стабилизацию национальной валюты. Это очень важные параметры, так как баланс экспорта и импорта в условиях санкций и ограничений очень сильно влияет на курс валют", – пояснил эксперт.

XVI саммит БРИКС в Казани

На саммит прибыли делегации из 36 стран мира, многие из которых возглавляли лидеры этих государств, был и генсек ООН Антонио Гутерриш, так что мероприятие стало первым с 2022 года событием такого масштаба, и это знаково, сказал Вершицкий.

"Потому что страны БИРКС – это существенная часть мировой экономики. В 2023 году они составляют 37,4% мирового ВВП, в то время как страны "Большой семерки" только 29,3%. А по результатам саммита еще 13 стран получили статус стран-партнеров БРИКС", – отметил эксперт.

При этом на саммите рассматривались способы реализации по-настоящему прорывных идей, подчеркнул он.
В частности, обсуждались вопросы создания новой банковской и расчетной системы, создание независимой от доллара валюты, использование национальных валют без перерасчета в долларе и ввод платежной системы BRICS Pay как альтернативы системе SWIFT для межбанковских расчетов.
Также рассматривалось создание зерновой биржи БРИКС как независимой площадки, которая впоследствии, как предполагается, будет торговать не только зерном, но и нефтью, газом и металлами, добавил Вершицкий.
"Если учитывать, что это скоро будет больше половины мирового ВВП, это чрезвычайно важная конструкция. А все эти показатели должны оказать существенное влияние на мировую экономику и экономику России, безусловно, но в стратегическом плане. Это векторы, куда мы движемся и что планируем развивать", – сказал эксперт.

Главные достижения к 2025 году

По мнению Вершицкого, несмотря на жесточайшие внешние вызовы и внутренние риски, Россия входит в 2025 год в целом очень позитивно.

"Рост ВВП примерно около 4% в текущем году. В прошлом году было 3,8-3,9%, то есть мы имеем около 8% роста за два года. Это очень существенные параметры по сравнению со среднемировым уровнем, тем более по сравнению с некоторыми показателями стран ЕС, у которых рост около нуля", – отметил эксперт.

При этом в России продолжают устойчиво расти объемы промышленного производства – в 2024 году на 4%, а в некоторых отраслях, в частности, в обрабатывающей промышленности, уже второй год подряд это 8% и более, добавил экономист.
И зарплаты россиян также растут (в среднем на 9% за 2024 год), а уровень безработицы упал до рекордных 2,3%, тогда как в ряде других стран, например в США, наблюдается рецессия, отметил Вершицкий.

"То есть у нас все хорошо, в принципе, все очень позитивно. И хочется верить, что и дальше все будет продолжаться в том же направлении. Но, конечно, расслабляться нельзя. Надо быть готовыми к тому, что нужно будет искать новые пути выхода из новых проблем, которые пытаются нам создать определенные страны. Но, я думаю, мы успешно со всем справимся", – подытожил эксперт.

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