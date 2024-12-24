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Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы

Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы

Главными экономическими событиями в России в 2024 году стали неожиданное сохранение Центробанком ключевой ставки под Новый год после череды повышений, отказ... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T06:08

2024-12-24T06:08

2024-12-24T08:27

андрей вершицкий

радио "спутник в крыму"

экономика

россия

мнения

ключевая ставка

саммит брикс в казани

рубль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Главными экономическими событиями в России в 2024 году стали неожиданное сохранение Центробанком ключевой ставки под Новый год после череды повышений, отказ регулятора от покупки валют для стабилизации рубля и XVI саммит БРИКС в Казани, первый за два года и прорывной. Об этом в эфире "Спутник в Крыму" заявил кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ Андрей Вершицкий, подчеркнув, что, несмотря на сложности и риски, к 2025 году экономика страны подошла с позитивными показателями на фоне жесточайших внешних вызовов.Рост ключевой ставки и ее сохранение под Новый годКлючевая ставка – одно из основных событий 2024 года, отмечает Вершицкий."Мы встретили год уже со ставкой 16%. В течение 2023-го ее повысили с 7%, то есть рост был больше чем в два раза. Но тогда был эффект низкой базы: мы двигались с маленькой ставки. Теперь же каждое движение было очень существенным для рынка, который чувствовал определенный пессимизм", – отметил эксперт.В результате многие розничные инвесторы стали продавать акции, не видя перспектив и считая, что выгоднее перенести деньги на депозит. Одновременно институциональные инвесторы и банки, наоборот, скупали акции в надежде, что они скоро вырастут.Отказ от покупки валют и укрепление рубляПо словам эксперта, очередной пакет антироссийских санкций, введенный 21 ноября, серьезно ударил по нескольким банкам, но больше всего на экономической ситуации в стране сказались рестрикции против Газпромбанка."Потому что через него осуществлялись основные платежи по нефти и газу. И был такой скачок (доллара к рублю – ред.), потому что рынок почувствовал, что есть проблема с платежами и скоро будет непонятно, как ввезти в страну доллары. Мы продали нефть за иностранную валюту, доллары или евро, вопрос – как их вернуть? Это сложный фактор, и как с этим бороться, стало вопросом", – прокомментировал экономист.Он отметил, что если курс доллара на 1 января 2024 года составлял 89,68, то на фоне ноябрьских событий взлетел до 110, а в какой-то момент даже выше. Однако был возвращен к более приемлемому благодаря мерам, которые оперативно предпринял Центробанк.Кроме того, в качестве факторов стабилизации рубля сейчас рассматривается обязательная продажа выручки экспортерами, добавил он."В 2024 году мы уже вышли на такие показатели, что более 40% внешней торговли осуществляется в рублях. Продавать можно только оставшиеся 60%. Норма по продажам – 25%, то есть примерно 15% от внешних продаж мы можем направить на стабилизацию национальной валюты. Это очень важные параметры, так как баланс экспорта и импорта в условиях санкций и ограничений очень сильно влияет на курс валют", – пояснил эксперт.XVI саммит БРИКС в КазаниНа саммит прибыли делегации из 36 стран мира, многие из которых возглавляли лидеры этих государств, был и генсек ООН Антонио Гутерриш, так что мероприятие стало первым с 2022 года событием такого масштаба, и это знаково, сказал Вершицкий.При этом на саммите рассматривались способы реализации по-настоящему прорывных идей, подчеркнул он.В частности, обсуждались вопросы создания новой банковской и расчетной системы, создание независимой от доллара валюты, использование национальных валют без перерасчета в долларе и ввод платежной системы BRICS Pay как альтернативы системе SWIFT для межбанковских расчетов.Также рассматривалось создание зерновой биржи БРИКС как независимой площадки, которая впоследствии, как предполагается, будет торговать не только зерном, но и нефтью, газом и металлами, добавил Вершицкий."Если учитывать, что это скоро будет больше половины мирового ВВП, это чрезвычайно важная конструкция. А все эти показатели должны оказать существенное влияние на мировую экономику и экономику России, безусловно, но в стратегическом плане. Это векторы, куда мы движемся и что планируем развивать", – сказал эксперт.Главные достижения к 2025 годуПо мнению Вершицкого, несмотря на жесточайшие внешние вызовы и внутренние риски, Россия входит в 2025 год в целом очень позитивно.При этом в России продолжают устойчиво расти объемы промышленного производства – в 2024 году на 4%, а в некоторых отраслях, в частности, в обрабатывающей промышленности, уже второй год подряд это 8% и более, добавил экономист.И зарплаты россиян также растут (в среднем на 9% за 2024 год), а уровень безработицы упал до рекордных 2,3%, тогда как в ряде других стран, например в США, наблюдается рецессия, отметил Вершицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставкеНабиуллина оценила текущие риски для курса рубляЧто будет с курсом доллара в ближайшее время

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей вершицкий, экономика, россия, мнения, ключевая ставка, саммит брикс в казани, рубль