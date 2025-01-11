https://crimea.ria.ru/20250111/fitso-o-zelenskom-khodit-po-evrope-poproshaynichaet-i-shantazhiruet-1143257227.html

Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует

Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что иногда "сыт Владимиром Зеленским по горло, поскольку он ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует других". РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T21:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что иногда "сыт Владимиром Зеленским по горло, поскольку он ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует других".Ранее Фицо заявил, что если у Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, словакия, новости, в мире