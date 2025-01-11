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Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует
Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что иногда "сыт Владимиром Зеленским по горло, поскольку он ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует других". РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T21:04
2025-01-11T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что иногда "сыт Владимиром Зеленским по горло, поскольку он ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует других".Ранее Фицо заявил, что если у Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории."Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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роберт фицо, словакия, новости, в мире
Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует

Премьер Словакии Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует

21:04 11.01.2025 (обновлено: 21:07 11.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что иногда "сыт Владимиром Зеленским по горло, поскольку он ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует других".
"Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег. Просто это должно закончится", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами.
Ранее Фицо заявил, что если у Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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Роберт ФицоСловакияНовостиВ мире
 
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