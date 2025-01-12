https://crimea.ria.ru/20250112/novogodnyaya-pogoda-v-krymu-12-yanvarya-ozhidaetsya-sneg-1143215000.html

Новогодняя погода: в Крыму 12 января ожидается снег

Новогодняя погода: в Крыму 12 января ожидается снег - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Новогодняя погода: в Крыму 12 января ожидается снег

В воскресенье в Крыму погоду будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Ожидается дождь, мокрый снег, в южных, центральных и восточных районах -... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T00:01

2025-01-12T00:01

2025-01-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110892/28/1108922848_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_ca5bf6d503e125ef4a9843700bf34bfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погоду будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Ожидается дождь, мокрый снег, в южных, центральных и восточных районах - сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами мокрый снег. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +3...+5.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с, вечером 12.01 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +4...+6.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью от 0 до+4, днем -2 до +7.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр