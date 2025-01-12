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Новогодняя погода: в Крыму 12 января ожидается снег - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Новогодняя погода: в Крыму 12 января ожидается снег
Новогодняя погода: в Крыму 12 января ожидается снег - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Новогодняя погода: в Крыму 12 января ожидается снег
В воскресенье в Крыму погоду будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Ожидается дождь, мокрый снег, в южных, центральных и восточных районах -... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T00:01
2025-01-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погоду будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Ожидается дождь, мокрый снег, в южных, центральных и восточных районах - сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами мокрый снег. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +3...+5.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с, вечером 12.01 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +4...+6.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью от 0 до+4, днем -2 до +7.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Новогодняя погода: в Крыму 12 января ожидается снег

Погода в Крыму 12 января

00:01 12.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСнегопад в Ялте
Снегопад в Ялте - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погоду будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Ожидается дождь, мокрый снег, в южных, центральных и восточных районах - сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха понизится и составит ночью -3…+2, на южном побережье до +5; днем +2…+7, в горах -1…-3", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами мокрый снег. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью и утром местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +3...+5.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с, вечером 12.01 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +4...+6.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью от 0 до+4, днем -2 до +7.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Новогодняя погода: в Крыму 12 января ожидается снег
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