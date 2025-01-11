https://crimea.ria.ru/20250111/157-tysyach-tonn-zagryaznennogo-mazutom-grunta-vyvezli-s-plyazhey-anapy-1143257046.html

157 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Анапы

157 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Анапы - РИА Новости Крым, 11.01.2025

157 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Анапы

МЧС России продолжает ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть 239" в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T20:07

2025-01-11T20:07

2025-01-11T20:07

новости

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкер

танкер "волгонефть-212"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. МЧС России продолжает ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть 239" в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.Также, по данным МЧС, установлены 400 метров боновых заграждений, обустроены подъездные пути к корме севшего на мель танкера, установлены световые мачты для работы в темное время суток, вывезены 303 тонны нефтеводяной смеси. "К работам привлечены 43 единицы инженерной техники. В причерноморском поселке Витязево работает центр по оказанию помощи животным. Ветврачи и волонтеры помогают пострадавшим птицам. Всего обнаружены 5 883 пернатых", - добавили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

https://crimea.ria.ru/20250111/mazut-dobralsya-do-azovskogo-morya---balitskiy-1143254564.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер, танкер "волгонефть-212"