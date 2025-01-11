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157 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Анапы - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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157 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Анапы
157 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Анапы - РИА Новости Крым, 11.01.2025
157 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Анапы
МЧС России продолжает ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть 239" в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T20:07
2025-01-11T20:07
новости
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкер
танкер "волгонефть-212"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. МЧС России продолжает ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть 239" в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.Также, по данным МЧС, установлены 400 метров боновых заграждений, обустроены подъездные пути к корме севшего на мель танкера, установлены световые мачты для работы в темное время суток, вывезены 303 тонны нефтеводяной смеси. "К работам привлечены 43 единицы инженерной техники. В причерноморском поселке Витязево работает центр по оказанию помощи животным. Ветврачи и волонтеры помогают пострадавшим птицам. Всего обнаружены 5 883 пернатых", - добавили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
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новости, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер, танкер "волгонефть-212"
157 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Анапы

157 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Анапы - МЧС

20:07 11.01.2025
 
© Telegram Вениамин КондратьевПродолжаются работы по ликвидации ЧС на Черном море
Продолжаются работы по ликвидации ЧС на Черном море
© Telegram Вениамин Кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. МЧС России продолжает ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть 239" в Краснодарском крае. Об этом сообщает МЧС России.
"В Анапе и Темрюкском районе с пляжа вывезено 157 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Обстановку мониторят 18 наземных групп, в акватории - маломерные суда. Обследовано более 1 800 квадратных километров", - говорится в сообщении ведомства.
Также, по данным МЧС, установлены 400 метров боновых заграждений, обустроены подъездные пути к корме севшего на мель танкера, установлены световые мачты для работы в темное время суток, вывезены 303 тонны нефтеводяной смеси.
"К работам привлечены 43 единицы инженерной техники. В причерноморском поселке Витязево работает центр по оказанию помощи животным. Ветврачи и волонтеры помогают пострадавшим птицам. Всего обнаружены 5 883 пернатых", - добавили в МЧС.
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