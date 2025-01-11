Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250111/chislo-postradavshikh-vo-frantsii-pri-stolknovenii-tramvaev-pochti-udvoilos-1143258088.html
Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось
Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось
Тридцать шесть человек пострадали в результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге, сообщил министр транспорта страны Филипп Табаро. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T22:50
2025-01-11T22:51
в мире
происшествия
дтп
франция
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111170/95/1111709509_0:39:765:469_1920x0_80_0_0_ebae1b65b2228e573986e487df5671bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Тридцать шесть человек пострадали в результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге, сообщил министр транспорта страны Филипп Табаро.По его словам, пока нельзя с точностью утверждать, идет ли речь о человеческой ошибке, как проблема с переводом стрелок, или о техническом сбое, так как один из трамваев внезапно начал двигаться назад. Прокуратура начала расследование происшествия, при этом версия преднамеренной аварии исключена.По словам Табаро, число пострадавших могло быть гораздо больше, если бы составы сошли с рельсов.По словам мэра Страсбурга Жанны Барсегян, столкновение произошло на перроне внутри здания вокзала, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. При этом она сообщила, что удар был достаточно сильным, и многие находившиеся в вагонах граждане испытали шок.На месте происшествия работают около 150 спасателей и полицейских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111170/95/1111709509_45:0:721:507_1920x0_80_0_0_194a6e4912f70bbe2173f0da02a65229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия, дтп, франция, новости
Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось

Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев достигло 36 человек

22:50 11.01.2025 (обновлено: 22:51 11.01.2025)
 
© Fotolia / joseph hilfigerПолиция Франции. Архивное фото
Полиция Франции. Архивное фото
© Fotolia / joseph hilfiger
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Тридцать шесть человек пострадали в результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге, сообщил министр транспорта страны Филипп Табаро.
"Тридцать шесть человек обратились за помощью к медицинскому персоналу. Угрожающих жизни травм нет", - сообщил он в эфире телеканала BFMTV.
По его словам, пока нельзя с точностью утверждать, идет ли речь о человеческой ошибке, как проблема с переводом стрелок, или о техническом сбое, так как один из трамваев внезапно начал двигаться назад. Прокуратура начала расследование происшествия, при этом версия преднамеренной аварии исключена.
По словам Табаро, число пострадавших могло быть гораздо больше, если бы составы сошли с рельсов.
По словам мэра Страсбурга Жанны Барсегян, столкновение произошло на перроне внутри здания вокзала, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. При этом она сообщила, что удар был достаточно сильным, и многие находившиеся в вагонах граждане испытали шок.
На месте происшествия работают около 150 спасателей и полицейских.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
В миреПроисшествияДТПФранцияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Новогодняя погода: в Крыму 12 января ожидается снег
00:00Какой сегодня праздник: 12 января
22:50Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось
21:59Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день
21:17Новое 5-балльное землетрясение в Сочи - что известно
21:04Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует
20:43Как американские санкции повлияют на энергосектор России
20:07157 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Анапы
19:45Мужчина выжил при взрыве своего дома на Кубани
19:19Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции
18:54В акватории Ялты ищут мазут
18:42Условие Зеленского и ликвидация разлива мазута: топ новостей недели
18:15Мазут добрался до Азовского моря - Балицкий
17:36Шольц: обсуждаю переговоры по Украине со многими главами государств
17:13Мужчина снял шубу со спящей в сугробе нетрезвой женщины в Ижевске
16:56Трое мирных жителей ранены в брянском селе из-за удара ВСУ
16:31В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута
16:13"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике
15:55Топливо в Крыму – на сколько хватит запасов
15:47Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
Лента новостейМолния