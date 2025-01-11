https://crimea.ria.ru/20250111/chislo-postradavshikh-vo-frantsii-pri-stolknovenii-tramvaev-pochti-udvoilos-1143258088.html
Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось
Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось
Тридцать шесть человек пострадали в результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге, сообщил министр транспорта страны Филипп Табаро. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T22:50
2025-01-11T22:50
2025-01-11T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Тридцать шесть человек пострадали в результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге, сообщил министр транспорта страны Филипп Табаро.По его словам, пока нельзя с точностью утверждать, идет ли речь о человеческой ошибке, как проблема с переводом стрелок, или о техническом сбое, так как один из трамваев внезапно начал двигаться назад. Прокуратура начала расследование происшествия, при этом версия преднамеренной аварии исключена.По словам Табаро, число пострадавших могло быть гораздо больше, если бы составы сошли с рельсов.По словам мэра Страсбурга Жанны Барсегян, столкновение произошло на перроне внутри здания вокзала, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. При этом она сообщила, что удар был достаточно сильным, и многие находившиеся в вагонах граждане испытали шок.На месте происшествия работают около 150 спасателей и полицейских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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в мире, происшествия, дтп, франция, новости
Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось
Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев достигло 36 человек
22:50 11.01.2025 (обновлено: 22:51 11.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Тридцать шесть человек пострадали в результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге, сообщил министр транспорта страны Филипп Табаро.
"Тридцать шесть человек обратились за помощью к медицинскому персоналу. Угрожающих жизни травм нет", - сообщил он в эфире телеканала BFMTV.
По его словам, пока нельзя с точностью утверждать, идет ли речь о человеческой ошибке, как проблема с переводом стрелок, или о техническом сбое, так как один из трамваев внезапно начал двигаться назад. Прокуратура начала расследование происшествия, при этом версия преднамеренной аварии исключена.
По словам Табаро, число пострадавших могло быть гораздо больше, если бы составы сошли с рельсов.
По словам мэра Страсбурга Жанны Барсегян, столкновение произошло на перроне внутри здания вокзала, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. При этом она сообщила, что удар был достаточно сильным, и многие находившиеся в вагонах граждане испытали шок.
На месте происшествия работают около 150 спасателей и полицейских.
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