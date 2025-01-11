https://crimea.ria.ru/20250111/chislo-postradavshikh-vo-frantsii-pri-stolknovenii-tramvaev-pochti-udvoilos-1143258088.html

Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось

Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось

Тридцать шесть человек пострадали в результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге, сообщил министр транспорта страны Филипп Табаро. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T22:50

2025-01-11T22:50

2025-01-11T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Тридцать шесть человек пострадали в результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге, сообщил министр транспорта страны Филипп Табаро.По его словам, пока нельзя с точностью утверждать, идет ли речь о человеческой ошибке, как проблема с переводом стрелок, или о техническом сбое, так как один из трамваев внезапно начал двигаться назад. Прокуратура начала расследование происшествия, при этом версия преднамеренной аварии исключена.По словам Табаро, число пострадавших могло быть гораздо больше, если бы составы сошли с рельсов.По словам мэра Страсбурга Жанны Барсегян, столкновение произошло на перроне внутри здания вокзала, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. При этом она сообщила, что удар был достаточно сильным, и многие находившиеся в вагонах граждане испытали шок.На месте происшествия работают около 150 спасателей и полицейских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

франция

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, дтп, франция, новости