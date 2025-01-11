https://crimea.ria.ru/20250111/mazut-dobralsya-do-azovskogo-morya---balitskiy-1143254564.html
Мазут добрался до Азовского моря - Балицкий
Мазут добрался до Азовского моря - Балицкий - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Мазут добрался до Азовского моря - Балицкий
Продолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, обнаружен выброс... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T18:15
2025-01-11T18:15
2025-01-11T18:15
новости
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
евгений балицкий
запорожская область
азовское море
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Продолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, обнаружен выброс мазута. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его информации, для ликвидации фракций задействованы сотрудники ГУ МЧС, сотрудники администраций муниципальных образований, волонтеры. "Работа всех служб и ведомств должна быть усилена, должен проводиться постоянный мониторинг прибрежной зоны. Администрации муниципальных образований должны реагировать на все сообщения граждан об обнаруженных загрязнениях", - также написал губернатор.Он также сообщил, что силами ГУ МЧС России по Запорожской области уже обследовано 125 километров побережья Азовского моря в Приазовском муниципальном округе (пгт Приазовское, села Строгановка, Приморский Посад, Новоконстантиновка, Степановка), в Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, евгений балицкий, запорожская область, азовское море, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Мазут добрался до Азовского моря - Балицкий
Балицкий: в Азовском море обнаружен выброс мазута
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Продолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, обнаружен выброс мазута. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован - на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута", - написал он в своем ТГ-канале.
По его информации, для ликвидации фракций задействованы сотрудники ГУ МЧС, сотрудники администраций муниципальных образований, волонтеры.
"Работа всех служб и ведомств должна быть усилена, должен проводиться постоянный мониторинг прибрежной зоны. Администрации муниципальных образований должны реагировать на все сообщения граждан об обнаруженных загрязнениях", - также написал губернатор.
Он также сообщил, что силами ГУ МЧС России по Запорожской области уже обследовано 125 километров побережья Азовского моря в Приазовском муниципальном округе (пгт Приазовское, села Строгановка, Приморский Посад, Новоконстантиновка, Степановка), в Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе.
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