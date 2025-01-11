https://crimea.ria.ru/20250111/mazut-dobralsya-do-azovskogo-morya---balitskiy-1143254564.html

Мазут добрался до Азовского моря - Балицкий

Мазут добрался до Азовского моря - Балицкий - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Мазут добрался до Азовского моря - Балицкий

Продолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, обнаружен выброс... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T18:15

2025-01-11T18:15

2025-01-11T18:15

новости

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

евгений балицкий

запорожская область

азовское море

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Продолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, обнаружен выброс мазута. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его информации, для ликвидации фракций задействованы сотрудники ГУ МЧС, сотрудники администраций муниципальных образований, волонтеры. "Работа всех служб и ведомств должна быть усилена, должен проводиться постоянный мониторинг прибрежной зоны. Администрации муниципальных образований должны реагировать на все сообщения граждан об обнаруженных загрязнениях", - также написал губернатор.Он также сообщил, что силами ГУ МЧС России по Запорожской области уже обследовано 125 километров побережья Азовского моря в Приазовском муниципальном округе (пгт Приазовское, села Строгановка, Приморский Посад, Новоконстантиновка, Степановка), в Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

запорожская область

азовское море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, евгений балицкий, запорожская область, азовское море, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе