https://crimea.ria.ru/20250111/delo-o-terakte-vozbudili-posle-ataki-na-mnogoetazhki-v-tambovskoy-oblasti-1143252366.html

Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области

Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области

После атаки украинских беспилотников на жилые пятиэтажки в городе Котовск возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T15:01

2025-01-11T15:01

2025-01-11T15:01

тамбовская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

безопасность

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. После атаки украинских беспилотников на жилые пятиэтажки в городе Котовск возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного ущерба. Об этом сообщили в Следкоме России.Беспилотники врезались в многоэтажки в Котовске в ночь на субботу. По данным врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, под ударом оказались две пятиэтажки. В домах выбиты окна и повреждены балконы. Пострадали семь человек.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в городе Котовске Тамбовской области по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России.85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250111/sem-chelovek-postradali-pri-atake-bpla-na-mnogoetazhki-v-kotovske-1143246112.html

тамбовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия атаки ВСУ на Котовск Тамбовской области В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. 2025-01-11T15:01 true PT0M11S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность, правосудие