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Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области
Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области
После атаки украинских беспилотников на жилые пятиэтажки в городе Котовск возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T15:01
2025-01-11T15:01
тамбовская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
безопасность
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. После атаки украинских беспилотников на жилые пятиэтажки в городе Котовск возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного ущерба. Об этом сообщили в Следкоме России.Беспилотники врезались в многоэтажки в Котовске в ночь на субботу. По данным врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, под ударом оказались две пятиэтажки. В домах выбиты окна и повреждены балконы. Пострадали семь человек.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в городе Котовске Тамбовской области по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России.85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250111/sem-chelovek-postradali-pri-atake-bpla-na-mnogoetazhki-v-kotovske-1143246112.html
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Последствия атаки ВСУ на Котовск Тамбовской области
В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.
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60
тамбовская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность, правосудие
Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области

В Тамбовской области возбудили дело о теракте после атаки беспилотников на жилые дома

15:01 11.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. После атаки украинских беспилотников на жилые пятиэтажки в городе Котовск возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного ущерба. Об этом сообщили в Следкоме России.
Беспилотники врезались в многоэтажки в Котовске в ночь на субботу. По данным врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, под ударом оказались две пятиэтажки. В домах выбиты окна и повреждены балконы. Пострадали семь человек.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта в городе Котовске Тамбовской области по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - подчеркнули в СК.
85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.
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Последствия атаки беспилотников на многоэтажки в Котовске Тамбовской области
10:33
Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажки в Котовске
 
Тамбовская областьПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерактБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиБезопасностьПравосудие
 
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