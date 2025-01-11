Спецкран с баржей отправился к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239"
В Керченский пролив к севшему на мель танкеру для сбора мазута вышел спецкран с баржей
© Оперштаб Краснодарский крайРазлив мазута с кормы потерпевшего крушение танкера у берегов Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. К сбору нефтепродуктов, которые вылились из кормовой части танкера "Волгонефть-239" после крушения в Керченском проливе, подключили специальный плавучий кран с баржей. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В ночь с 10 на 11 января из порта Новороссийска к мысу Панагия вышел специальный плавучий кран Морспасслужбы с баржой для выполнения работ по сбору нефтепродуктов со стороны моря. В настоящий момент его готовят к работе", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
К настоящему времени вдоль берега локализован выброс мазута с танкера. Мазутное пятно на протяжении порядка 300 метров и шириной до 5 метров растеклось на площади 2,8 тысяч квадратных метров.
"С берега в районе мыса Панагия, где произошел разлив мазута из кормовой части танкера "Волгонефти-239", вывезли 43 самосвала с собранными нефтепродуктами", - уточнили в оперштабе.
На месте круглосуточно работают около сотни человек и больше 30 единиц техники. Мазут собирают волонтеры и спасатели.
В пятницу стало известно, что кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.
Как сообщил в субботу председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Побережье убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники.
Выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, они имеют единичный характер, отметил глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
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