https://crimea.ria.ru/20250111/spetskran-s-barzhey-otpravilsya-k-sevshemu-na-mel-tankeru-volgoneft-239-1143250301.html

Спецкран с баржей отправился к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239"

Спецкран с баржей отправился к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Спецкран с баржей отправился к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239"

Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T13:53

2025-01-11T13:53

2025-01-11T13:53

кубань

краснодарский край

экология

керченский пролив

происшествия

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0b/1143247076_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6ea6738bfa01a3729bb6e679da6ae8c4.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. К сбору нефтепродуктов, которые вылились из кормовой части танкера "Волгонефть-239" после крушения в Керченском проливе, подключили специальный плавучий кран с баржей. Об этом сообщает оперштаб Кубани.К настоящему времени вдоль берега локализован выброс мазута с танкера. Мазутное пятно на протяжении порядка 300 метров и шириной до 5 метров растеклось на площади 2,8 тысяч квадратных метров.На месте круглосуточно работают около сотни человек и больше 30 единиц техники. Мазут собирают волонтеры и спасатели.В пятницу стало известно, что кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.Как сообщил в субботу председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Побережье убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники.Выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, они имеют единичный характер, отметил глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Севастополе: как убирают побережье и защищают птицВ Коктебельском заливе в Крыму обнаружены единичные выбросы мазутаПревратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута

кубань

краснодарский край

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, экология, керченский пролив, происшествия, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости