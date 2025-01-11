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Мощные взрывы прогремели на Украине

Мощные взрывы прогремели на Украине - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Мощные взрывы прогремели на Украине

Серия мощных взрывов прогремела в шести областях Украины, повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T13:02

2025-01-11T13:02

2025-01-11T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в шести областях Украины, повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Взрывы в Днепропетровской областиГлава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе в результате взрывов повреждено промышленное предприятие."Повреждены промышленное предприятие, линия электропередачи", - написал Лысак, при этом не уточнил, о каком объекте идет речь.По его словам, взрывы в ночь на субботу случились в результате работы украинских сил ПВО.Также о серии взрывов в районе города Кривой Рог информировали украинские СМИ.Кроме того, сообщалось о взрывах в городе Самарь Днепропетровской области, прозвучавших на фоне воздушной тревоги.Инфраструктура горела в Запорожской областиНазначенный киевским режимом руководитель запорожской военной обладминистрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры.По его информации, минувшей ночью сразу в 15 населенных пунктах области гремели взрывы."Сообщается о разрушении объектов инфраструктуры", - написал Федоров.Полыхала ХерсонщинаПо словам назначенного Киевом главы военной администрации Херсонской областной администрации Александра Прокудина, в регионе гремели взрывы в 37 населенных пунктах, а также непосредственно в Херсоне.Прокудин уточнил, что удары наносились по критической инфраструктуре, поврежден газопровод.Удары по Черкассам, Киевской и Полтавской областямПо информации киевской военно-гражданской администрации, в ночь на субботу также было громко в Киевской области.Взрывы в течение нескольких часов гремели и в соседней Полтавской области, в городе Решетиловка, сообщают местные СМИ.Кроме того, по данным украинских изданий, ночью такие же инциденты произошли в Черкассах и Золотоноше в Черкасской области, а также возле Вознесенска Николаевской области.Гремели взрывы и в ночь на пятницу в Киеве, о чем рапортовали местные власти.Армия России за минувшую неделю нанесла 28 групповых ударов по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса Украины.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Здания Верховной рады получили повреждения в результате взрывов в КиевеВзрывы прогремели в Киеве"По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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