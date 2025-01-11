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Аэропорт Саратова закрыт

Аэропорт Саратова закрыт - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Аэропорт Саратова закрыт

В Саратове в субботу временно закрыли международный аэропорт "Гагарин" для приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T12:24

2025-01-11T12:24

2025-01-11T12:27

аэропорт

росавиация

саратов

саратовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Саратове в субботу временно закрыли международный аэропорт "Гагарин" для приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.Отмечается, что экипажи гражданских судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.В субботу около 8:00 ограничение на прием и вылет самолетов были введены в аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска в целях безопасности полетов гражданских самолетов. Запрет был снят спустя полчаса. 85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт, росавиация, саратов, саратовская область, новости, авиация