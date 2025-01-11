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Аэропорт Саратова закрыт - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Аэропорт Саратова закрыт
Аэропорт Саратова закрыт - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Аэропорт Саратова закрыт
В Саратове в субботу временно закрыли международный аэропорт "Гагарин" для приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T12:24
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аэропорт
росавиация
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саратовская область
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авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Саратове в субботу временно закрыли международный аэропорт "Гагарин" для приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.Отмечается, что экипажи гражданских судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.В субботу около 8:00 ограничение на прием и вылет самолетов были введены в аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска в целях безопасности полетов гражданских самолетов. Запрет был снят спустя полчаса. 85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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аэропорт, росавиация, саратов, саратовская область, новости, авиация
Аэропорт Саратова закрыт

В Саратове закрыли аэропорт "Гагарин"

12:24 11.01.2025 (обновлено: 12:27 11.01.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области
Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Саратове в субботу временно закрыли международный аэропорт "Гагарин" для приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратов", - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что экипажи гражданских судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
В субботу около 8:00 ограничение на прием и вылет самолетов были введены в аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска в целях безопасности полетов гражданских самолетов. Запрет был снят спустя полчаса.
85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АэропортРосавиацияСаратовСаратовская областьНовостиАвиация
 
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