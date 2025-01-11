В Коктебельском заливе в Крыму обнаружены единичные выбросы мазута
В Коктебельском заливе в Феодосии обнаружены единичные выбросы мазута – власти
12:05 11.01.2025 (обновлено: 12:17 11.01.2025)
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоУборка мазута на берегу Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии на берегу Коктебельского залива обнаружены единичные выбросы мазута. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.
"В Коктебельском заливе выявлены и собраны единичные остатки выброшенного мазута в водорослях в районе, так называемой, Зеленки. В Мертвой бухте, в районе Карадага и на центральной набережной поселка следов мазута не выявлено", - написал он в Telegram-канале.
Волонтеры и спасатели в субботу также убрали мелкие пятна мазута с больших камней центрального пляжа в Орджоникидзе.
"Береговое в штатном режиме, загрязнения нефтепродуктами береговой линии нет. В Приморском силами теротдела вывезен собранный мусор с загрязнениями из Песчаной балки. Новых загрязненных локаций не выявлено", - добавил Ткаченко.
В субботу в Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС после обнаружения пятен мазута. По данным главы районной администрации Александра Дудинова, ситуация "неприятная, но контролируемая".
В Крыму за сутки очищены от нефтепродуктов свыше 146 километров берега, собрано более 342 тонн загрязненного песка и грунта. Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, для мониторинга ситуации у полуострова привлекут дроны и маломерные суда.
10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.
Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.
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