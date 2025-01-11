https://crimea.ria.ru/20250111/v-koktebelskom-zalive-v-krymu-obnaruzheny-edinichnye-vybrosy-mazuta-1143247931.html

В Коктебельском заливе в Крыму обнаружены единичные выбросы мазута

В Коктебельском заливе в Крыму обнаружены единичные выбросы мазута - РИА Новости Крым, 11.01.2025

В Коктебельском заливе в Крыму обнаружены единичные выбросы мазута

В Феодосии на берегу Коктебельского залива обнаружены единичные выбросы мазута. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T12:05

2025-01-11T12:05

2025-01-11T12:17

крым

феодосия

игорь ткаченко

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии на берегу Коктебельского залива обнаружены единичные выбросы мазута. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.Волонтеры и спасатели в субботу также убрали мелкие пятна мазута с больших камней центрального пляжа в Орджоникидзе."Береговое в штатном режиме, загрязнения нефтепродуктами береговой линии нет. В Приморском силами теротдела вывезен собранный мусор с загрязнениями из Песчаной балки. Новых загрязненных локаций не выявлено", - добавил Ткаченко.В субботу в Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС после обнаружения пятен мазута. По данным главы районной администрации Александра Дудинова, ситуация "неприятная, но контролируемая".В Крыму за сутки очищены от нефтепродуктов свыше 146 километров берега, собрано более 342 тонн загрязненного песка и грунта. Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, для мониторинга ситуации у полуострова привлекут дроны и маломерные суда. 10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазутаКонтроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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