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По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти
По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти - РИА Новости Крым, 11.01.2025
По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти
В водах Дона в Ростове-на-Дону выявлены следы растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Об этом сообщает глава администрации Алексей Логвиненко. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T12:50
2025-01-11T12:50
ростов-на-дону
ростовская область
река дон
происшествия
экология
алексей логвиненко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В водах Дона в Ростове-на-Дону выявлены следы растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Об этом сообщает глава администрации Алексей Логвиненко.В субботу он сообщал, что в реке Дон вдоль ростовского берега разлились нефтепродукты, на место ЧП были вызваны эксперты.При этом Логвиненко отметил, что забор воды для нужд города находится выше по течению, и опасность, что растворитель попадет в систему водоснабжения, исключена.Работы по ликвидации пятна завершатся в ближайшее время, заверил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростов-на-дону, ростовская область, река дон, происшествия, экология, алексей логвиненко, новости
По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти

В водах Дона нашли растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов

12:50 11.01.2025
 
© Telegram-канал мэра Ростова-на-Дону Алексея ЛогвиненкоВ водах Дона нашли растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов
В водах Дона нашли растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов
© Telegram-канал мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В водах Дона в Ростове-на-Дону выявлены следы растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Об этом сообщает глава администрации Алексей Логвиненко.
В субботу он сообщал, что в реке Дон вдоль ростовского берега разлились нефтепродукты, на место ЧП были вызваны эксперты.

"Специалисты определили, что по Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Службы порта работают на месте: обрабатывают площадь разлива сорбентом, впитывающим в себя загрязнения", - уточнил он в своем Telegram-канале.

При этом Логвиненко отметил, что забор воды для нужд города находится выше по течению, и опасность, что растворитель попадет в систему водоснабжения, исключена.
Работы по ликвидации пятна завершатся в ближайшее время, заверил он.
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Ростов-на-ДонуРостовская областьРека ДонПроисшествияЭкологияАлексей ЛогвиненкоНовости
 
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