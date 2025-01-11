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По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти

По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти - РИА Новости Крым, 11.01.2025

По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти

В водах Дона в Ростове-на-Дону выявлены следы растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Об этом сообщает глава администрации Алексей Логвиненко. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T12:50

2025-01-11T12:50

2025-01-11T12:50

ростов-на-дону

ростовская область

река дон

происшествия

экология

алексей логвиненко

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В водах Дона в Ростове-на-Дону выявлены следы растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Об этом сообщает глава администрации Алексей Логвиненко.В субботу он сообщал, что в реке Дон вдоль ростовского берега разлились нефтепродукты, на место ЧП были вызваны эксперты.При этом Логвиненко отметил, что забор воды для нужд города находится выше по течению, и опасность, что растворитель попадет в систему водоснабжения, исключена.Работы по ликвидации пятна завершатся в ближайшее время, заверил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

ростовская область

река дон

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, река дон, происшествия, экология, алексей логвиненко, новости