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По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти
По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти - РИА Новости Крым, 11.01.2025
По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти
В водах Дона в Ростове-на-Дону выявлены следы растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Об этом сообщает глава администрации Алексей Логвиненко. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T12:50
2025-01-11T12:50
2025-01-11T12:50
ростов-на-дону
ростовская область
река дон
происшествия
экология
алексей логвиненко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В водах Дона в Ростове-на-Дону выявлены следы растворителя лакокрасочных изделий для покраски судов. Об этом сообщает глава администрации Алексей Логвиненко.В субботу он сообщал, что в реке Дон вдоль ростовского берега разлились нефтепродукты, на место ЧП были вызваны эксперты.При этом Логвиненко отметил, что забор воды для нужд города находится выше по течению, и опасность, что растворитель попадет в систему водоснабжения, исключена.Работы по ликвидации пятна завершатся в ближайшее время, заверил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, ростовская область, река дон, происшествия, экология, алексей логвиненко, новости
По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти
В водах Дона нашли растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов