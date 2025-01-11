Рейтинг@Mail.ru
В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250111/v-krymu-idet-massirovannaya-ddos-ataka-na-krupnykh-operatorov-svyazi-1143250777.html
В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи - РИА Новости Крым, 11.01.2025
В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
Массированная атака идет на крупных операторов мобильной связи в Крыму. Об этом сообщили в мининформе республики. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T14:09
2025-01-11T14:16
крым
цифровая безопасность
происшествия
мининформ крыма
связь
мобильная связь
связь в крыму
новости крыма
срочные новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111281/58/1112815839_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ec9207f1ecaef120937cd080deb1cc63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака идет на крупных операторов мобильной связи в Крыму. Об этом сообщили в мининформе республики.Отмечается, что у абонентов могут некорректно работать или быть недоступными некоторые сервисы.25 декабря оператор связи "Миранда-медиа" подвергся DDoS-атакам. В связи с этим у некоторых пользователей наблюдались временные технические сложности с доступом к сервисам, включая мобильный интернет. Работа провайдера была восстановлена в тот же день.Весной текущего года этот же интернет-провайдер подвергся крупнейшей за историю его работы кибератаке, также имела место попытка уничтожения инфраструктуры оператора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111281/58/1112815839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de23b6dcb1855e71537fe7fc9fd15c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, цифровая безопасность, происшествия, мининформ крыма, связь, мобильная связь, связь в крыму, новости крыма, срочные новости крыма, общество
В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи

В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов мобильной связи - власти

14:09 11.01.2025 (обновлено: 14:16 11.01.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи в Симферополе
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака идет на крупных операторов мобильной связи в Крыму. Об этом сообщили в мининформе республики.
"Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", - сказано в сообщении профильного министерства.
Отмечается, что у абонентов могут некорректно работать или быть недоступными некоторые сервисы.
25 декабря оператор связи "Миранда-медиа" подвергся DDoS-атакам. В связи с этим у некоторых пользователей наблюдались временные технические сложности с доступом к сервисам, включая мобильный интернет. Работа провайдера была восстановлена в тот же день.
Весной текущего года этот же интернет-провайдер подвергся крупнейшей за историю его работы кибератаке, также имела место попытка уничтожения инфраструктуры оператора.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЦифровая безопасностьПроисшествияМининформ КрымаСвязьМобильная связьСвязь в КрымуНовости КрымаСрочные новости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике
15:55Топливо в Крыму – на сколько хватит запасов
15:47Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
15:36Выбежал на дорогу: двухлетний малыш погиб под колесами "ГАЗели" на Кубани
15:23Названа предварительная причина разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
15:01Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области 0:11
14:36В Керчи на набережной обнаружен мазут
14:25Силы ПВО сбили 181 беспилотник и пять снарядов HIMARS
14:09В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
14:07Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР
13:53Спецкран с баржей отправился к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239"
13:39ВСУ потеряли 1400 боевиков и пять складов боеприпасов за сутки
13:17В Крыму выявили 13 очагов загрязнения мазутом
13:02Мощные взрывы прогремели на Украине
12:50По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти
12:25В ДНР освободили Шевченко
12:24Аэропорт Саратова закрыт
12:05В Коктебельском заливе в Крыму обнаружены единичные выбросы мазута
11:52Избиение школьника в Ялте – Бастрыкин требует доклад
11:34Выброс солярки зафиксирован в реке Дон
Лента новостейМолния