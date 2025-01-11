https://crimea.ria.ru/20250111/v-krymu-idet-massirovannaya-ddos-ataka-na-krupnykh-operatorov-svyazi-1143250777.html

В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи

В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи - РИА Новости Крым, 11.01.2025

В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи

Массированная атака идет на крупных операторов мобильной связи в Крыму. Об этом сообщили в мининформе республики. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T14:09

2025-01-11T14:09

2025-01-11T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака идет на крупных операторов мобильной связи в Крыму. Об этом сообщили в мининформе республики.Отмечается, что у абонентов могут некорректно работать или быть недоступными некоторые сервисы.25 декабря оператор связи "Миранда-медиа" подвергся DDoS-атакам. В связи с этим у некоторых пользователей наблюдались временные технические сложности с доступом к сервисам, включая мобильный интернет. Работа провайдера была восстановлена в тот же день.Весной текущего года этот же интернет-провайдер подвергся крупнейшей за историю его работы кибератаке, также имела место попытка уничтожения инфраструктуры оператора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, цифровая безопасность, происшествия, мининформ крыма, связь, мобильная связь, связь в крыму, новости крыма, срочные новости крыма, общество