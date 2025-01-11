https://crimea.ria.ru/20250111/sily-pvo-sbili-181-bespilotnik-i-pyat-snaryadov-himars-1143250938.html

Силы ПВО сбили 181 беспилотник и пять снарядов HIMARS

Силы ПВО сбили 181 беспилотник и пять снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Силы ПВО сбили 181 беспилотник и пять снарядов HIMARS

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 181 вражеский беспилотник и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T14:25

2025-01-11T14:25

2025-01-11T14:25

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

пво

беспилотник (бпла, дрон)

himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137388621_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ab700a5f3d5dac677ece56443cfbe620.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 181 вражеский беспилотник и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены инфраструктура военных аэродромов Украины, места сборки и хранения дронов, скопления живой силы и техники боевиков киевского режима в 146 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других боевых бронемашин.По информации Минобороны России, за минувшие сутки в зоне спецоперации ликвидированы 1400 военнослужащих ВСУ и пять складов боеприпасов. В Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), himars