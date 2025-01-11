https://crimea.ria.ru/20250111/sily-pvo-sbili-181-bespilotnik-i-pyat-snaryadov-himars-1143250938.html
Силы ПВО сбили 181 беспилотник и пять снарядов HIMARS
Силы ПВО сбили 181 беспилотник и пять снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Силы ПВО сбили 181 беспилотник и пять снарядов HIMARS
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 181 вражеский беспилотник и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T14:25
2025-01-11T14:25
2025-01-11T14:25
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 181 вражеский беспилотник и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены инфраструктура военных аэродромов Украины, места сборки и хранения дронов, скопления живой силы и техники боевиков киевского режима в 146 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других боевых бронемашин.По информации Минобороны России, за минувшие сутки в зоне спецоперации ликвидированы 1400 военнослужащих ВСУ и пять складов боеприпасов. В Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"Белоусов поздравил бойцов "Центра" с освобождением Шевченко в ДНР32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), himars
Силы ПВО сбили 181 беспилотник и пять снарядов HIMARS
181 беспилотник и пять снарядов HIMARS уничтожены российской системой ПВО за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 181 вражеский беспилотник и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 181 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сообщили в Минобороны в субботу.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены инфраструктура военных аэродромов Украины, места сборки и хранения дронов, скопления живой силы и техники боевиков киевского режима в 146 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других боевых бронемашин.
По информации Минобороны России, за минувшие сутки в зоне спецоперации ликвидированы
1400 военнослужащих ВСУ и пять складов боеприпасов. В Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко
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